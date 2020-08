Siegerbilder des EuroNatur-Fotowettbewerbs gekürt

„Meins!“ von Tony Zhang, 1. Platz des EuroNatur-Fotowettbewerbs 2020 © Tony Zhang

„Kuss für Mama“ von Marcus Gangloff, 9. Platz des diesjährigen Wettbewerbs © Marcus Gangloff

Radolfzell. Das Gerangel zwischen zwei Kormoranen um einen Fischhappen bildet das Motiv des diesjährigen Siegerbildes des Fotowettbewerbs "Naturschätze Europas 2020". Geschossen hat es der in London lebende Fotograf Tony Zhang Anfang des Jahres in Ungarn. Über 1.100 Hobby- und Profifotografinnen und -fotografen aus 43 Ländern haben sich in diesem Jahr am renommierten Fotowettbewerb beteiligt.

„Die Aufnahmen zeigen eindrucksvoll, welche großartigen Naturschätze wir auf unserem Kontinent haben. Wir müssen alles dafür tun, die Biodiversität in Europa zu erhalten – damit auch zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, immer wieder aufs Neue über die Wunder und die Vielfalt der Natur staunen zu können“, sagt Gabriel Schwaderer, Geschäftsführer von EuroNatur und Jury-Mitglied.

Die Naturschutzstiftung EuroNatur hatte gemeinsam mit der Zeitschrift „natur“, der Gelsenwasser AG sowie dem Fotofachgeschäft LichtBlick in Konstanz bereits zum 27. Mal den Fotowettbewerb Naturschätze Europas ausgerufen. Die Beteiligung am Wettbewerb war auch in diesem Jahr ungebrochen hoch.



