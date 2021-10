Zeichen für die Artenvielfalt: EuroNatur-Preis an Forschende des Weltbiodiversitätsrats verliehen

Dr. Eszter Kelemen, Prof. Dr. Josef Settele und Dr. Yunne-Jai Shin haben heute den EuroNatur-Preis 2021 erhalten. © Gerald Jarausch

Im weißen Saal des Schlosses auf der Mainau hat EuroNatur-Präsident Prof. Dr. Thomas Potthast den drei Forschenden des IPBES den EuroNatur-Preis übergeben. © Gerald Jarausch

Radolfzell, Insel Mainau. Die Forscherinnen und Forscher, die Expertisen für den Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) erstellen, haben am heutigen 14. Oktober 2021 den EuroNatur-Preis erhalten. Stellvertretend für ihre Kolleginnen und Mitstreiter haben Dr. Eszter Kelemen (Ungarn), Dr. Yunne-Jai Shin (Frankreich) und Prof. Dr. Josef Settele (Deutschland) den Preis auf der Insel Mainau entgegengenommen.

In seiner Laudatio stellte EuroNatur-Präsident Prof. Dr. Thomas Potthast zunächst die immensen Auswirkungen der Biodiversitätskrise heraus. Unzählige Tier und Pflanzenarten sind bereits unwiederbringlich verloren, viele weitere stehen vor der Ausrottung und all das aufgrund der rücksichtslosen Lebensweise der Menschen. „Die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen des IPBES ermöglicht es den politischen Entscheidungsträgern, die komplexen Mechanismen besser zu verstehen und wirksamer gegen den anhaltenden Verlust der biologischen Vielfalt und die Zerstörung von Lebensräumen vorzugehen. Es werden sowohl Informationen über den Zustand und die Gründe der Biodiversitätskrise als auch mögliche Zukunftsszenarien zur nachhaltigen Transformation vorgelegt. Deshalb ist ihre Arbeit motivierender denn je für unser Engagement für eine gemeinsame Zukunft von Menschen und anderen Lebewesen und der Biosphäre“, so Thomas Potthast.

Die Rolle der Forschenden als Erklärende in einer immer komplexer werdenden globalisierten Welt hob die Vizepräsidentin der EuroNatur Stiftung, Dr. Anna-Katharina Wöbse, hervor. „Mit Ihrer inklusiven, transparenten und verständlichen Wissenschaftskommunikation begegnen Sie zudem der grassierenden Wissenschaftsskepsis und politischen Kurzsichtigkeit.“ Auch diese Leistung soll die Auszeichnung mit dem EuroNatur-Preis würdigen.

„Das Besondere an der Arbeit des Weltbiodiversitätsrats ist die enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aller Forschungsfelder aus allen Ecken der Welt auf ein gemeinsames Ziel hin: Der Politik die Informationen zu liefern, wie sich die Entwicklungen der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen realistisch einschätzen lassen und ihre Rolle und Verantwortung in der Vergangenheit und in der Zukunft zu zeigen. Diese Arbeit ist enorm wichtig, um eine wissenschaftliche Grundlage zu liefern, wie wir der Biodiversitätskrise begegnen können. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Verlust jeder Art für uns Menschen potenziell zukunftsschädigend ist. Dass dieses ehrenamtliche Engagement mit dem EuroNatur-Preis ausgezeichnet wird, bedeutet für alle Beteiligten eine große Wertschätzung“, sagte Prof. Dr. Josef Settele im Namen der Ausgezeichneten.



Hintergrundinformationen:

EuroNatur-Preis: Frühere Preisträger sind u.a. die Gemeinde Mals in Südtirol, Dr. Mario F. Broggi, Jonathan Franzen, Dr. Luc Hoffmann, Gudrun Steinacker und die „mutigen Frauen von Kruščica“. Der EuroNatur-Preis ist undotiert. Mit ihm werden herausragende Leistungen für den Naturschutz, der Menschen und Natur verbindet, gewürdigt. Der EuroNatur-Preis 2021 wurde am Donnerstag, 14. Oktober 2021 um 17 Uhr auf der Bodenseeinsel Mainau verliehen.

Der Weltbiodiversitätsrat: Der Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), 2012 gegründet, ist ein zwischenstaatliches Gremium der UN mit Sitz in Bonn. Er hat die Aufgabe, die Politik zum Thema biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen wissenschaftlich zu beraten. Hierfür nominieren die Mitgliedsstaaten des Weltbiodiversitätsrats Expertinnen und Experten zur Erstellung der Berichte.

Rückfragen: Anja Arning, Mail: anja.arning(at)euronatur.org, Tel.: +49 (0)7732 – 92 72 13