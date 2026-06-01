Alarmierende Entwicklungen in der Narta-Lagune

Das einzigartige Vjosa-Delta in Albanien steht unter massivem Druck. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass trotz seines Schutzstatus derzeit Infrastrukturprojekte massiv vorangetrieben werden, die eines der wertvollsten Küstenökosysteme Europas irreversibel zerstören könnten. Dies widerspricht auch den Voraussetzungen für den EU-Beitritt Albaniens.

EuroNatur verfolgt die aktuelle Situation im Vjosa-Delta mit großer Sorge. Während der Bau des Vlora-Flughafens bereits seit Jahren in das Schutzgebiet eingreift und wertvolle Natur zerstört, beginnt jetzt eine zweite Phase der großflächigen Naturzerstörung im Vjosa-Delta: Bulldozer roden Küstenwälder, tragen Dünen ab und erschließen bislang unberührte Lebensräume. Und das alles für Luxusresorts – finanziert unter anderem von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump. Diese sollen nun auf der Halbinsel Zvërnec gebaut werden.

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Jahrelanger Einsatz gemeinsam mit albanischen Partnern Gemeinsam mit unserer albanischen Partnerorganisation PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania) und mit Riverwatch setzen wir uns seit vielen Jahren entschlossen für den Erhalt des Vjosa-Deltas ein. Unsere gemeinsame Arbeit hat dazu beigetragen, das öffentliche Bewusstsein für die ökologische Bedeutung dieser Region zu stärken und politische Prozesse kritisch zu begleiten. Unser Engagement im Vjosa-Delta ist geprägt von enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, wissenschaftlicher Expertise und internationaler Vernetzung. Zusammen mit PPNEA dokumentieren wir die Auswirkungen von Bauprojekten, setzen uns für effektiven Schutzstatus ein und bringen unsere Expertise in nationale und europäische Entscheidungsprozesse ein, denn eines ist klar: Was aktuell in der Narta-Lagune geschieht, ist gesetzeswidrig, denn die Bauarbeiten finden ohne Genehmigungen und ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung statt. Diesbezüglich erwarten wir auch von der Europäischen Union eine deutliche Positionierung. Bislang haben sich nur vereinzelte Parlamentsabgeordnete zu den aktuellen Entwicklungen in Albanien geäußert.

Mit der EU getroffene Vereinbarungen werden von der albanischen Regierung mit Füßen getreten. Die Europäische Union muss nun dringend den Druck auf die Regierung in Tirana erhöhen, damit die Naturzerstörung in einem der wichtigsten Naturgebiete Europas sofort gestoppt wird. Gabriel Schwaderer, Geschäftsführer EuroNatur

Klare Haltung: Gewaltfreiheit und Dialog Angesichts der zugespitzten Situation vor Ort erreichen uns Berichte über zunehmende Spannungen. EuroNatur stellt klar: Wir rufen alle Beteiligten zu gewaltfreiem Widerstand und besonnenem Handeln auf. Wir verurteilen jede Form von Gewalt – unabhängig davon, von welcher Seite sie ausgeht. Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz kann nur im Dialog und auf Grundlage rechtsstaatlicher Prinzipien gelingen. Einschüchterung, Eskalation und Gewalt gefährden nicht nur Menschen, sondern auch die Chancen auf konstruktive Lösungen.