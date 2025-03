Besjana Guri: Wie der Schutz der Vjosa für sie zur Lebensaufgabe wurde

Zum Auftakt der Serie „Inspirierende Frauen im Naturschutz“ berichtet Besjana Guri, was es in einem Land wie Albanien bedeutet als Campaignerin für frei fließende Flüsse unterwegs zu sein.

„Wenn dich etwas erfüllt, reißt deine Begeisterung andere mit“

Als Frau in Albanien für den Naturschutz aktiv zu sein, stelle ich mir herausfordernd vor. Ist es das? Es ist herausfordernd, vor allem, wenn du Kampagnenarbeit machst. Du bist draußen an der Basis unterwegs, oft in ländlichen Gebieten, und das in einem patriarchal geprägten Umfeld. Besonders als junge Frau ist es schwer, ernst genommen zu werden. Ich hatte das Glück, dass ich immer im Team unterwegs war und großartige Unterstützung von meinem Partner, von meiner Familie und vielen anderen Menschen erfahren habe. Sie alle haben mich motiviert und bestärkt. Aber wenn du kein solches Netzwerk hast, kannst du diesen Job als Frau in Albanien nicht machen. Noch schwieriger wird es, wenn du Mutter bist. Deine Tochter ist heute sieben Jahre alt. Was hat es für dich verändert, eine Mutter zu sein? Auf der einen Seite bin ich noch motivierter und leidenschaftlicher dabei, weil ich durch meine Tochter erst richtig verstanden habe, was es bedeutet, an die nächste Generation zu denken. Aber es ist auch herausfordernd mit einem kleinen Kind. Manchmal verpasst du entscheidende Momente, während du deinen Job machst. Als meine Tochter dann sprechen konnte und sagte: „Warum gehst du weg? Bleib da!“ war das nicht leicht für mich. Gibt es Frauen, deren Vorbilder dich inspirieren? Ein bestimmtes Vorbild habe ich nicht, aber in gewisser Weise ist meine Familie mein Vorbild. Die Prinzipien, mit denen ich aufgewachsen bin, helfen mir nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig wird – Prinzipien wie Fairness, Vertrauen in meine Fähigkeiten und letztendlich die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Ermutigt dein Beispiel andere Frauen dazu, ähnliche Wege einzuschlagen? Wenn ich zu Diskussionsrunden eingeladen werde, kommt früher oder später immer die Frage, ob es für eine Frau schwierig sei, diesen Job zu machen. Diese Art zu fragen, zeigt mir, dass sich gerade Frauen von mir inspirieren lassen. Ich hatte nie die Absicht, ein Gesicht der Vjosa-Kampagne zu werden. Ich weiß nicht, warum ich mich in dieser Rolle selbst nicht gesehen habe, vielleicht ist das etwas typisch Weibliches. Ich selbst sehe mich nicht als Vorbild, aber andere möchten offensichtlich von meinen Erfahrungen lernen.

Besjana Guri Zur Person © Besjana Guri Besjana Guri, 37, ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als Campaignerin bei EcoAlbania. Seit über zehn Jahren setzt sie sich mit der Kampagne „Save the Blue Heart of Europe“ gemeinsam mit EuroNatur, Riverwatch und vielen weiteren Partnern für den Schutz des einzigartigen Flussökosystems der Vjosa ein. Besjana Guri war maßgeblich am Erfolg beteiligt, dass die Vjosa im März 2023 zum ersten Wildfluss-Nationalpark Europas ausgewiesen wurde.

© Andi Götz Heute trittst du ganz selbstverständlich in Talkshows und Diskussionsrunden großer Fernsehsender auf und sprichst über die Vjosa. Warst du schon immer so selbstsicher? Nein, in den ersten Jahren der Kampagne war ich sogar sehr unsicher, auch bezüglich meiner Fähigkeiten. Ich kannte mich noch nicht besonders gut. Als wir damals die Kampagne starteten, war ich sehr jung, erst 26, und es war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich war nur sicher, dass ich unbedingt etwas für die Umwelt tun wollte. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, war regelmäßig bei meinen Verwandten in den Bergen und hatte schon immer eine besondere Beziehung zur Natur. Damals wusste ich noch nicht, wie sehr die Vjosa einmal mein Leben prägen würde. Wobei es mir wichtig ist zu betonen, dass wir als Team für die Vjosa kämpfen, wo jeder seinen Beitrag leistet. Unser Erfolgsgeheimnis ist es, denke ich, dass in unserem Kampagnenteam verschiedene Persönlichkeiten und Fähigkeiten vertreten sind. Mit welchen Qualitäten bereichern Frauen, deiner Meinung nach, die Naturschutzbewegung? Weibliche Energie wirkt in schwierigen Situationen oft ausgleichend. Wir Frauen sind normalerweise friedfertiger als Männer. Ich würde sagen, das ist eine der schönsten weiblichen Qualitäten. Wir deeskalieren, schauen eher über den Tellerrand, indem wir langfristig denken und weitsichtig planen. Ich denke, das liegt in der Natur der Frauen. Meine persönliche Stärke ist die Empathie. Sie hilft mir, eine Verbindung mit Menschen aufzubauen, das gilt auch für unser Team. Ich würde nie den Fehler machen, einen Geschlechterkampf vom Zaun zu brechen. Es geht darum, sich gegenseitig zu ergänzen. Empathisch zu sein ist eine große Stärke, kann aber auch herausfordernd sein. Wie empfindest du das? Es ist definitiv beides. Mir fällt es leicht, Verbindungen mit anderen Menschen aufzubauen, das ist in meiner Arbeit auch sehr wichtig. Wir können die Natur nicht losgelöst von den Menschen betrachten. Du musst mit denen in Kontakt treten, die in den Gebieten leben. Selbst, wenn sie nicht sofort die Tragweite dessen verstehen, was du ihnen vermitteln willst, sind sie diejenigen, die am meisten bewirken können. Was ist herausfordernd? Ich fühle mich leichter von den Emotionen anderer überladen – zum Beispiel, wenn ich die Sorgen und Nöte der Menschen zu sehr an mich heranlasse, die von Wasserkraftprojekten betroffen sind. Momente und Situationen können mich zutiefst berühren, aber auch das empfinde ich letztendlich als positiv. Schwierige Erlebnisse spornen mich erst recht an, etwas zu ändern.

© EcoAlbania Du hast beschrieben, dass gerade Menschen in ländlichen Gebieten dich anfangs nicht ernst genommen haben, weil du eine Frau bist. Hat dir die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, Türen geöffnet? Ja, ich denke schon. Regelmäßig in den Gemeinden im Vjosa-Tal präsent zu sein und ihnen zu vermitteln, dass ich sie bei der Lösung ihrer Probleme unterstützen möchte, trug dazu bei, dass die Leute mich akzeptiert haben. Wenn du versuchst, eine echte Verbindung mit ihnen aufzubauen, wenn du sie fragst, was sie brauchen und sie zum Beispiel dabei unterstützt, eine Protestaktion zu organisieren, dann nehmen sie dich ernst. Als ein wichtiges Gesicht der Kampagne „Save the Blue Heart of Europe“ exponierst du dich. Inwiefern bekommst du zu spüren, dass du dich gegen Projekte stellst, von denen einflussreiche Menschen profitieren wollen? Tatsächlich habe ich mich immer etwas gefürchtet, so exponiert zu sein. Man sieht mich ständig in den Medien, ich bin bei Protestaktionen präsent, und so weiter. Glücklicherweise hatte ich aber bislang noch keine Probleme. EcoAlbania, EuroNatur, Riverwatch, Patagonia, und all die anderen Partner im Rücken zu haben, macht es einfacher. Die Kampagne ist riesig und erfährt viel öffentliche Aufmerksamkeit, das bedeutet auch Schutz. Wenn ich allein wäre oder wir nur eine kleine Gruppe, wäre die Situation eine andere. Für Frauen ist es besonders riskant, sich so zu exponieren, denn es gibt viele Möglichkeiten, dich fertig zu machen. Über die Sozialen Medien oder mit Hilfe neuer Technologien ist es leicht, dir auf einer persönlichen Ebene zu schaden. Wenn einer Frau das passiert, vor allem hier in Albanien, bedeutet dies das Ende ihres Lebens in der Öffentlichkeit.