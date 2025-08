Den seltensten Singvogel Europas retten

++ Internationales Artenschutzprojekt für den Seggenrohrsänger ++ Seltenster Singvogel Europas soll vor dem Aussterben bewahrt werden ++ Letzte Brutgebiete liegen in Osteuropa, unter anderem in der Ukraine ++

Seltener Anblick: Seggenrohrsänger im Schilf. EuroNatur engagiert sich mit ihren Partnern dafür, dass die vom Aussterben bedrohte Vogelart nicht ausstirbt. © Žymantas Morkvėnas

Das Biosphärenreservat Žuvintas in Litauen ist ein weiteres wichtiges Brutgebiet für den Seggenrohrsänger. © Žymantas Morkvėnas

Radolfzell. Der Seggenrohrsänger ist der seltenste Singvogel Europas. In seinem gesamten Verbreitungsgebiet gibt es nur noch etwa 8.000 singende Männchen. Den Lebensraum des Seggenrohrsängers, die Seggenmoore, hat der Mensch durch Trockenlegung, Torfabbau und intensive Landwirtschaft weitgehend zerstört.



Gemeinsam mit sieben Partnern aus fünf Ländern hat die international tätige Naturschutzstiftung EuroNatur das auf neun Jahre angelegte Projekt „LIFE4AquaticWarbler“ zum Schutz des Seggenrohrsängers gestartet. Ziel des anteilig von der EU geförderten Projekts ist es, den rückläufigen Trend der Teilpopulationen in Polen, Litauen und der Ukraine zu stoppen sowie den Wiederaufbau der Populationen in Deutschland und Ungarn zu initiieren. Insgesamt soll das Brutgebiet des Seggenrohrsängers auf einer Fläche von knapp 4.000 Hektar wiederhergestellt werden. Dafür sollen Flächen wieder vernässt, entbuscht und anschließend von der lokalen Bevölkerung naturnah bewirtschaftet werden. Davon profitiert auch das Klima, denn durch die Wiedervernässung kann die CO2-Emission auf den Projektflächen um konservativ geschätzte 7.525 Tonnen CO2 pro Jahr verringert werden; das entspricht dem Ausstoß von etwa 5.000 Menschen in Deutschland, die regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit pendeln.



Einen der geographischen Schwerpunkte des Projekts bildet die Ukraine. Im Grenzgebiet zu Belarus, in der Region Polesien, gibt es eines der letzten großflächigen Brutareale des Seggenrohrsängers. „Vor allem die Arbeit in der Ukraine birgt viele Unwägbarkeiten und Risiken“, sagt Dr. Stefan Ferger, Programmleiter Zugvogelschutz bei EuroNatur. „Da die Ukraine aber etwa ein Drittel der Weltpopulation des Seggenrohrsängers beherbergt, ist die Unterstützung unserer ukrainischen Partner entscheidend für den Schutz der Art“, so Ferger.



Hintergrundinformationen:

• Seggenrohrsänger: Der einst häufige Moorbewohner hat in den zurückliegenden Jahrzehnten einen beispiellosen Populationseinbruch erfahren; heute gilt der Seggenrohrsänger (engl. Aquatic Warbler) als der seltenste Singvogel Europas. In Ostmitteleuropa kämpfen wir um sein Überleben – es ist die vielleicht letzte Chance für die Art. Der Seggenrohrsänger ist auf den ersten Blick unscheinbar, aber er steht als Schirmart für viele positive Natur- und Klimaschutzeffekte.



• Das Projekt „Erhaltung von Europas seltenstem kontinentalen Singvogel: Eine grenzüberschreitende Initiative zur Erholung der Seggenrohrsänger-Population“ (Akronym: LIFE4AquaticWarbler) wird durch das LIFE-Programm der EU, das Umweltministerium der Republik Litauen, die Umweltstiftung Michael Otto, die Kurt Lange Stiftung, den Naturschutzfond Brandenburg, die Giving Back to Nature Foundation, den Bird Conservation Fund und die Projektpartner finanziert. Es ist am 1. Oktober 2024 offiziell gestartet und auf neun Jahre angelegt.

Rückfragen:

Christian Stielow, christian.stielow(at)euronatur.org, Tel.: 07732/927215