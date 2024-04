Der prekäre Zustand der Mittelmeerdeltas

Deltas - die Gebiete, wo Flüsse auf das Meer treffen - wurden von den Kräften der Natur über die Jahrtausende geformt. Aber die Küsten-Wunderlandschaften, stehen nicht einfach nur vor Herausforderungen, sondern befinden sich in einer beispiellosen Notlage. Eine wegweisende Studie befasst sich mit Mittelmeer-Deltas und enthüllt eine Geschichte ihrer Resilienz, ihres Wandels und ihres dringenden Schutzbedarfs.

Deltas werden vom empfindlichen Gleichgewicht zwischen Land und Wasser geprägt, von Jahrhunderten der Sedimentablagerung durch die Flüsse, aber auch von menschlichen Eingriffen. Die Studie zeigt, wie die Änderungen in der Landnutzung, getrieben von Landwirtschaft und Industrialisierung, diese so wichtigen Ökosysteme umgestaltet haben. Jede Handlung überall zwischen den Bergen und dem Meer beeinflusst die Delta-Landschaft.

Unter der Leitung von Ulrich Schwarz von FLUVIUS Floodplain Ecology and River Basin Management in Wien nimmt die Studie den Sedimenthaushalt von 258 Flussmündungen im Mittelmeer genau unter die Lupe. Erschreckenderweise sind heute nur noch 4 % dieser lebenswichtigen Ökosysteme in ihrem ursprünglichen, unberührten Zustand. Unter diesen wenigen stechen das Delta der Vjosa und die benachbarten Deltas der Flüsse Shkumini und Semani in Albanien hervor. Zusammen bilden sie die letzten großen unberührten Deltas, die für das gesamte Mittelmeer und für Europa als Ganzes von einzigartiger Bedeutung sind.

Ausgehend von der jahrhundertelangen geomorphologischen Entwicklung zeichnet die Studie ein lebendiges Porträt der Vergangenheit, der Gegenwart und der ungewissen Zukunft der Mittelmeerdeltas. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels und der Verschiebung der Küstenlinien stehen diese essentiellen Ökosysteme am Abgrund. Doch inmitten der drohenden Verschlechterung tauchen auch Hoffnungsschimmer auf.

Die Ergebnisse sind ein Warnsignal und ein Aufruf an alle Beteiligten, für den Schutz der Deltas aktiv zu werden. Vom unberührten Vjosa-Delta in Albanien bis zu den verborgenen Perlen Montenegros, hält jedes Delta eine Geschichte bereit, die erzählt werden will. Es ist eine Geschichte der Resilienz, der Anpassung und des unbeugsamen Geistes der Natur im Angesicht der Gefahr.