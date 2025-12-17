In Brüssel kommt der Europäische Rat zusammen, um über den EU-Haushalt für den Zeitraum 2028–2034 zu beraten. Für den Naturschutz und die Renaturierung sind jedoch keine zweckgebundenen öffentlichen Mittel vorgesehen. In einem gemeinsamen Brief fordern EuroNatur und CEE Bankwatch Network daher einen Haushalt, der der Natur gerecht wird.

Europa kann es sich nicht leisten, seine Natur zu vernachlässigen. Doch genau dies droht aktuell zu geschehen... © Anton Laut

Am 18. und 19. Dezember treffen sich die Mitglieder des Europäischen Rats in Brüssel, um über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028–2034 zu beraten. Obwohl die Europäische Kommission selbst anerkannt hat, dass zwei Drittel der EU-Wirtschaft von der Natur abhängt, werden Naturschutz und Renaturierung im aktuellen Entwurf nicht mit zweckgebundenen öffentlichen Mitteln ausgestattet.

EuroNatur fordert daher in einem gemeinsamen Brief mit CEE Bankwatch Network einen MFR, der sich für die Natur einsetzt, indem er

LIFE - ein bewährter Erfolg für den Schutz der biologischen Vielfalt - als gestärktes, eigenständiges Programm mit erhöhten Mitteln beibehält,

ein erhöhtes Ausgabenziel für Klima und biologische Vielfalt unterstützt, mit einem spezifischen Ausgabenziel für die biologische Vielfalt von mindestens zehn Prozent,

die Ziele der Verordnung zur Renaturierung in nationale und regionale Partnerschaftspläne einbezieht,

das „Nicht-Schaden”-Prinzip in allen Haushaltslinien ohne Ausnahmen strikt durchsetzt.

Europa kann es sich nicht leisten, seine Natur zu vernachlässigen: Wir alle sind von ihr abhängig. Deshalb sollten durch Reformen, Zweckbindung und die Einbeziehung der biologischen Vielfalt ausreichende Mittel für den Naturschutz und die Wiederherstellung der Natur im nächsten EU-Finanzrahmen sichergestellt werden. Durch eine angemessene Finanzierung der Natur im MFR 2028–2034 gewährleistet die EU Wohlstand, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger und künftige Generationen.