EuroNatur-Preis geht an albanischen Naturschützer

Der albanische Naturschützer Ardian Koçi erhält am 16. Oktober 2025 den EuroNatur-Preis. Als Direktor des Nationalparks Divjaka-Karavasta hat er Rückgrat bewiesen – und dafür persönliche und berufliche Nachteile in Kauf genommen.

Herausragend ist die Bedeutung des Nationalparks Divjaka-Karavasta vor allem wegen seiner Feuchtgebiete. Die Lagune von Karavasta umfasst 45 km² und ist damit heute die größte an der Adria. © EuroNatur

Lange galt der Nationalpark als das beliebteste und am besten gemanagte Schutzgebiet des Landes - vor allem ein Verdienst Ardian Koçis. © Katharina Grund/EuroNatur

Der Divjaka-Karavasta-Nationalpark gilt als eines der artenreichsten Schutzgebiete Albaniens. Dass sich derzeit noch so viel Leben in der Karavasta-Lagune tummelt, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Ardian Koçi. Er hat sich in seiner Zeit als Nationalparkdirektor vorbildlich für den Schutz des Gebiets eingesetzt – und sich damit einflussreiche Feinde im Land gemacht. Zahlreichen Jägern und Wilderern war seine konsequente Umsetzung des Jagdbanns in Albanien ein Dorn im Auge; dass er sich mutig den Bauplänen großflächiger Tourismusinfrastruktur innerhalb des Nationalparks entgegenstellte, sorgte auch bei der Regierung in Tirana für Unmut. Schließlich wurde Koçi geradezu in die Kündigung gedrängt. Anerkennung und Unterstützung für seine Tätigkeit hat er von großen Teilen der Lokalbevölkerung erfahren.

„Ardian Koçi hat sich in seiner Funktion als Nationalparkdirektor vorbildhaft für die Schutzziele des Nationalparks Divjaka-Karavasta eingesetzt und für seine Integrität berufliche sowie private Nachteile in Kauf genommen“, sagt EuroNatur-Geschäftsführer Gabriel Schwaderer. „Dieses außerordentliche Engagement wollen wir mit dem EuroNatur-Preis würdigen.“ Die Preisverleihung findet am 16. Oktober 2025 um 17 Uhr auf der Bodenseeinsel Mainau statt.