Goldman-Preis für albanische EuroNatur-Partner

Besjana Guri und Olsi Nika von unserer albanischen Partnerorganisation EcoAlbania wurden mit dem Goldman-Umweltpreis geehrt, der höchsten Auszeichnung für Umweltschützerinnen und -schützer. Sie erhielten den Preis für ihren unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Vjosa.

Besjana Guri und Olsi Nika vor der Vjosa: Ihr Engagement hat entscheidend zur Rettung des Flusses beigetragen. © Goldman Environmental Prize

Die Vjosa ist Europas letzter großer unverbauter Wildfluss. Albanien verfügt damit über einen Schatz von herausragendem ökologischen Wert. © Goldman Environmental Prize

Am 21. April erhielten Besjana Guri und Olsi Nika von EcoAlbania in San Francisco den Goldman-Preis, den „Nobelpreis des Umweltschutzes“, der jährlich an Umweltaktivistinnen und Naturschützer verliehen wird. „Wir gratulieren unseren albanischen Partnern von Herzen und freuen uns sehr, dass sie mit diesem wichtigen Preis ausgezeichnet wurden“, sagt EuroNatur-Geschäftsführer Gabriel Schwaderer. „Ohne den unermüdlichen Einsatz von EcoAlbania für den Schutz der Vjosa stünden wir heute nicht dort, wo wir sind: Dass die Vjosa Europas erster Wildfluss-Nationalpark ist, daran haben Besjana Guri und Olsi Nika entscheidenden Anteil.“

Im März 2023 wurde die Vjosa mitsamt ihrer Nebenflüsse zum Nationalpark erklärt, ein riesiger Erfolg für EcoAlbania und die Kampagne „Rettet das Blaue Herz Europas“. Dennoch ist das Flussökosystem durch Infrastrukturprojekte der Regierung in Tirana nach wie vor bedroht. Nahe der Vjosamündung treibt die albanische Regierung den Bau des Vlora-Flughafens weiter voran; im Vjosa-Delta werden große naturschädliche Tourismusprojekte geplant und am Nebenfluss der Vjosa, der Shushica, bedroht ein Wasserentnahmeprojekt die Unversehrtheit des Nationalparks.

„Der Schutz der Vjosa ist der erste große Sieg für die Umwelt in Albanien“, sagt Besjana Guri in ihrer Dankesrede bei der Zeremonie. „Dieser Erfolg, hinter dem so viele engagierte Menschen stehen, zeigt, dass ein Wandel möglich ist, sogar in einer Welt, in der es sich häufig so anfühlt, als würden unsere Stimmen nicht gehört. Der Preis ist eine Erinnerung daran, was möglich ist, wenn Menschen sich zusammentun: Sie können das Unmögliche möglich machen“, so die Preisträgerin.

„Es war fantastisch zu erleben, wie aus einer Handvoll Menschen, die sich für den Schutz der Vjosa einsetzten, eine große Bewegung wurde, die sich auch von Rückschlägen nie hat entmutigen lassen“, erinnert sich Olsi Nika in seiner Dankesrede. „Die Anerkennung dient uns als Motivation, unsere Bemühungen fortzusetzen und ich hoffe, dass sie andere ebenfalls ermuntert, niemals aufzugeben und an ihre Vision zu glauben“, so der Geschäftsführer von EcoAlbania.