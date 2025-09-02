Was vor dem Klick geschah...Fotografinnen und Bildermacher erzählen die Geschichte hinter einer besonderen Aufnahme. Diesmal: Ich sehe was, was du nicht siehst

© Marija Šoškić Popović

„Ich weiß, ich bin hier nicht willkommen“. Dies scheint der Blick des Steinkauzes zu sagen, während er hinter einem Felsen im Ćemovsko Polje hervorlugt und mich still beobachtet. Das Ćemovsko Polje ist ein weites Grasland nahe der Stadt Podgorica und das letzte seiner Art in ganz Montenegro. An diesem Nachmittag war ich dort, um den Sonnenuntergang zu genießen, doch meine Aufmerksamkeit wurde vom Ruf eines Steinkauzes abgelenkt.

Das Rufen kam aus Richtung einer Mülldeponie – Müll, der illegal in diesem kostbaren Lebensraum abgeladen worden war und damit die seltenen, geschützten Arten gefährdet, die es dort noch gibt. Ich sah mir die Sache genauer an, ungläubig, diesen Vogel an diesem Ort zu sehen. Als ich näherkam, entdeckte ich den Steinkauz hinter einem Steinhaufen wie er mich ansah. Ich setzte mich ins Gras und beobachtete das Tier in aller Ruhe. Wahrscheinlich nistete es zwischen den Steinblöcken, die als Schutt hierhergebracht worden waren.

Es erstaunt mich immer wieder: Ganz egal wie stark ihr Lebensraum zerstört wurde, finden Vögel immer noch einen Weg, zu überleben. Diese unerwartete Begegnung war kurz und kraftvoll. In den Augen des Vogels las ich die klare Botschaft: „Auch wenn ich mich nicht willkommen fühle, bin ich hier doch zu Hause.“

Übersetzung: Katharina Grund

