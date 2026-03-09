Internationaler Tag der Flüsse: Im Fokus steht der bedrohte Komarnica‑Canyon

Am 14. März, dem Internationalen Tag der Flüsse, feiert der Dokumentarfilm “Komarnica: The Wild That Remains” Premiere. Ein exklusives Vorab-Webinar am 12. März bietet einen ersten Einblick, während eine Petition weiterhin internationale Unterstützung für den Schutz des Komarnica-Flusses mobilisiert.

Das Quellgebiet der Komarnica, einem der letzten naturnahen Flüsse Europas. © Solutions4You

Der Komarnica-Fluss in Montenegro ist einer der letzten Wildflüsse Europas. Er ist ein einzigartiger Hotspot der Biodiversität im westlichen Balkan, mit unberührten Canyon-Ökosystemen, in denen seltene und endemische Arten leben. Auf nationaler Ebene ist er bereits als Naturpark und Naturdenkmal geschützt.

Die Pläne zum Bau des 172-Megawatt-Wasserkraftwerks „Komarnica“ haben daher starken Widerstand von internationalen Wissenschaftlern, Rechtsexpertinnen und NGOs ausgelöst. Sie warnen vor irreversiblen Umweltschäden und fordern die Behörden Montenegros auf, das Projekt umgehend zu stoppen. Trotz des wachsenden Drucks wurde das Projekt jedoch nur verschoben, nicht abgesagt – die Zukunft des Canyons bleibt weiter ungewiss. Die Kontroverse hat inzwischen sogar die EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros erreicht. Thomas Waitz, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu Montenegro, betonte, dass der Schutz des Komarnica-Flusses entscheidend für den Abschluss von Kapitel 27 (Umwelt) sei.

Unterdessen wächst der lokale Widerstand weiter. Die von der Montenegrin Ecologists Society initiierte und von EuroNatur unterstützte Kampagne „Save Komarnica“ mobilisiert Bürgerinnen, NGOs und internationale Unterstützer. Eine laufende Petition sammelt Unterschriften für den Schutz des Komarnica-Canyons.

Zum Internationalen Tag der Flüsse werden die preisgekrönten Filmemacher von WildReach Production am 14. März 2026 “Komarnica: The Wild That Remains” uraufführen – ein kraftvolles Porträt von Wissenschaft und Aktivismus im Einsatz für einen der letzten wilden Flusscanyons Europas. Eine exklusive Vorpremiere findet am 12. März um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Die Anmeldung ist kostenlos und ab sofort möglich.

„Der Komarnica-Canyon ist ein seltenes Wildnis-Juwel in Europa. Dieser Film zeigt auf beeindruckende Weise, warum der Schutz von Flüssen wie der Komarnica so wichtig ist – und wir hoffen, dass er noch mehr Menschen dazu inspiriert, sich dafür einzusetzen“, sagt Dr. Amelie Huber, Projektleiterin Fließgewässerschutz bei EuroNatur.