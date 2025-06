„Wenn ich Vögel beobachte, gibt mir das inneren Frieden“

In einer Welt, in der Natur- und Umweltschutz mehr denn je gefragt sind, spielen Frauen eine Schlüsselrolle. In dieser Artikelserie machen wir Frauen sichtbar, die mit Leidenschaft, Mut und Vision positive Veränderungen bewirken und wesentlich zum Schutz von Europas Natur beitragen.

Wie Marija Šoškić Popović ihre Leidenschaft zum Beruf machte

Drei Rotkehlchen, die zur Beringung eingefangen wurden © Marija Šoškić Popović

Wie ist es, in Montenegro als Frau im Naturschutz zu arbeiten?

Nicht so einfach. Vor allem in den abgelegenen, ländlichen Regionen, die lange isoliert waren hat sich bis heute ein traditionelles Frauenbild gehalten. Frauen werden dort als Hausfrauen gesehen, die putzen und sich ums Essen kümmern. Ein vorsichtiger Wandel ist zu beobachten, vor allem in den städtischen Gebieten wie in Podgorica und auch im Süden des Landes, aber die Veränderung geschieht sehr langsam und wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Für meine Feldarbeit bin ich in ganz Montenegro unterwegs. In den abgelegenen Gebieten gerate ich manchmal in unangenehme Situationen. Zum Glück ist noch nie etwas wirklich Schlimmes passiert, aber ich fühle mich oft unwohl, vor allem wenn ich ohne Handyempfang unterwegs bin. Immer wieder tauchen Männer auf, die mich hartnäckig fragen, was ich so allein im Wald mache. Andererseits werde ich von Männern oft ignoriert, wenn ich mit meinen beiden Kollegen Bojan und Nikola im Feld bin und wir mit Einheimischen ins Gespräch kommen. Als Frau bist du unsichtbar gemäß der Tradition, „ernsthafte Dinge besprechen Männer unter sich“.

Begegnet dir dieses patriarchale Verhalten auch innerhalb deiner Organisation CZIP?

Nein, bei CZIP bewege ich mich in einem gesunden Umfeld und sogar unsere Direktorin ist eine Frau. In den vergangenen zehn Jahren hat sich in Montenegro in dieser Hinsicht einiges getan. Die meisten NGOs im Bereich Naturschutz werden von Frauen geleitet, das finde ich inspirierend.