Natur im Schlussverkauf

Wie Albanien seine Naturschätze verschachert

Naturbelassene Küstenabschnitte wie hier auf der Halbinsel Zvërnec sind an der östlichen Adria Mangelware. Nun sollen auch sie zerstört werden. © Annette Spangenberg

„Albanien zählt zu den weltweit am schnellsten wachsenden Reisezielen und verfügt über den am schnellsten expandierenden Flughafen Europas.“ In Anzug und Turnschuhen steht Albaniens Premierminister am 3. März in Berlin hinter dem Rednerpult und eröffnet die Pressekonferenz zur Internationalen Tourismusmesse ITB, deren Gastland in diesem Jahr Albanien ist. Edi Rama lässt keinen Zweifel daran: Der ehemalige Basketballprofi will sein Land zum Tourismus-Champion machen. Alles deutet darauf hin, dass er dabei keinerlei Rücksicht auf die Natur nimmt.

Während Edi Rama im Scheinwerferlicht der ITB die Natur Albaniens als Touristenmagnet anpreist, stehen Annette Spangenberg und Leonard Sonten von EuroNatur mit Zydjon Vorpsi von PPNEA auf einem Hügel. Ihr Blick schweift über einen kilometerlangen Naturstrand an der albanischen Adria, vorbei an der Insel Sazan bis hinüber zur Narta-Lagune. Wilde Buchten, Marschland und Dünen soweit das Auge reicht. Das Rauschen von Brandung und Bäumen im Wind, ein paar Vogelrufe, ansonsten ist es ruhig. Tausende Flamingos fliegen vorbei, weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Obwohl die Luft frühlingshaft ist, fröstelt es die Drei als ihr Blick weiterwandert. Das Bild der perfekten Idylle zerplatzt. Am Horizont wird in rasantem Tempo daran gearbeitet, Edi Ramas Vision von einem Albanien zu verwirklichen, das Luxustouristen aus aller Welt empfängt. Unweit der Narta-Lagune ist bereits das Terminal der Flughafenbaustelle Vlora zu sehen, ein futuristisches Gebäude, über dem Staubwolken hängen. Sie lassen erahnen, mit welchem Hochdruck LKWs dort riesige Mengen an Flussschotter aus der Vjosa hin und her bewegen. Mehr als drei Kilometer soll die Rollbahn lang werden, ausgelegt für Transatlantikjets.