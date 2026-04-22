Seggenrohrsänger in Ungarn gesichtet

Erstmals nach 14 Jahren wurde in der Region Hortobágy ein Seggenrohrsänger gesichtet. Die sehr seltene Vogelart ist als Brutvogel in Ungarn ausgestorben, doch ein internationales Artenschutzprojekt, an dem auch EuroNatur beteiligt ist, soll für die Rückkehr des bedrohten Vogels sorgen.

Kleiner Vogel, große Emotionen: Die Freude über die Entdeckung war groß bei den ungarischen Beringern. © Tamas Zalai

Der Seggenrohrsänger nach seiner Befreiung: Den kurzen Aufenthalt im Fangnetz samt anschließender Bestimmung und Vermessung hat der Vogel gut überstanden. © Daniel Balla

Nahe der kleinen Ortschaft Nagyiván staunten die Vogelberinger unserer ungarischen Partnerorganisation Hortobágy Environmental Assotiation am Morgen des 19. April nicht schlecht, über einen Seggenrohrsänger im Fangnetz. Bereits 2011 wurde die sehr seltene Art aus dem Brutvogelatlas Ungarns gestrichen, seither gab es nur im Jahr 2020 nochmal eine Sichtung. Die letzte bestätigte Brut von Seggenrohrsängern in Ungarn fand ebenfalls in der Nähe von Nagyiván statt, im Sumpfgebiet von Kunkápolnás, wo auch die aktuelle Beobachtung gemacht wurde.

Der Fund macht Hoffnung für die Zukunft. Seit Oktober 2024 läuft das internationale, von der EU geförderte Artenschutzprojekt LIFE4AquaticWarbler. Ziel des Projekts, an dem unter anderem auch EuroNatur beteiligt ist, ist es, die letzten Bestände des Seggenrohrsängers in Polen, Litauen und der Ukraine zu stabilisieren und die ausgestorbenen Populationen in Ungarn und Deutschland wiederaufzubauen.

Im Rahmen des Programms ist für das Jahr 2030 die Wiederansiedlung von Jungvögeln im Projektgebiet bei Nagyiván geplant. Bis dahin werden Maßnahmen zur Verbesserung, bzw. Wiederherstellung des Lebensraums auf mehreren Hundert Hektar durchgeführt, darunter naturnahe Beweidung und Mäharbeiten zur Offenhaltung der Flächen. Die ersten 223 Hektar konnten im vergangenen Jahr bereits erfolgreich gemäht werden.

Der Einzelvogel wurde in Spanien beringt, auf seinem Zug von Afrika in seine Brutgebiete in Osteuropa. Er könnte ein Vorbote sein, der zeigt, dass die Maßnahmen in Ungarn zur Verbesserung des Lebensraums schon greifen.