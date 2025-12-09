Stößchen auf die Artenvielfalt

++ Internationaler EuroNatur-Fotowettbewerb startet ++ Schnapszahl bei den „Naturschätzen Europas“: Bereits zum 33. Mal werden die besten Naturfotografien Europas gesucht ++

„Gut gegähnt, Polarfuchs“ von Marcel Gerson, Siegerbild des EuroNatur-Fotowettbewerbs 2025 © Marcel Gerson

„Gipfelstürmer“ von Melanie Weber, 9. Platz im diesjährigen Fotowettbewerb © Melanie Weber

Radolfzell. Auf ein Neues beim internationalen Naturfotowettbewerb „Naturschätze Europas“: Bereits zum 33. Mal laden die Naturschutzstiftung EuroNatur und ihre Wettbewerbspartner Hobby- und Profifotografen dazu ein, die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt Europas sowie die schönsten Landschaften des Kontinents in eindrucksvollen Bildern einzufangen.

Eine Fachjury aus Vertreterinnen von EuroNatur, der Zeitschrift „natur", der GELSENWASSER AG sowie des Fotofachgeschäfts LichtBlick in Konstanz kürt die ausdrucksstärksten Motive von Europas Natur. Die besten Aufnahmen zieren den großformatigen EuroNatur-Wandkalender und werden mit Geldpreisen prämiert. Die Gewinnerfotos werden zudem im EuroNatur-Magazin und in der Zeitschrift „natur" sowie auf den Internetseiten der Veranstalter veröffentlicht.

Einsendeschluss ist der 31. März 2026. Nähere Informationen zum Wettbewerb sind auf dieser Webseite zu finden.

Rückfragen: Kerstin Sauer, E-Mail: kerstin.sauer(at)euronatur.org, Tel.: +49 (0)7732 - 92 72 45