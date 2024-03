Waldinventur aus dem All

Wie Satelliten helfen, Europas Urwälder zu schützen

Franciamore: Wir wollten von Anfang an eine Plattform schaffen, wo gemeinsame Probleme diskutiert werden können. Während unserer Online-Trainings zum Thema Satellitenfernerkundung hat sich gezeigt, dass es in den verschiedenen Ländern ähnliche Schwierigkeiten gibt. Selbst wenn illegale Abholzung aufgedeckt wird, unternehmen die zuständigen Institutionen nichts dagegen. Das ist deprimierend! Ein starkes Partnernetzwerk kann hier die nötige Unterstützung bringen. Lösungen, die in einem Land funktionieren, lassen sich möglicherweise auf andere übertragen. Deshalb haben wir dem Projekt auch den Namen „Forest Beyond Borders“ gegeben.

Unternehmertum anders gedacht

„Mich beeindrucken Menschen, die für etwas kämpfen, das ihnen am Herzen liegt, wie zum Beispiel Gerechtigkeit oder eine intakte Natur. Für mich wurde Space4Good zu einem Vehikel, solchen Impulsgebenden und den mit ihnen verbundenen Organisationen zu helfen. Wir arbeiten nach dem Prinzip: Impact first, business second, das bedeutet, dass wir jedes Projekt und jeden Auftraggeber bezüglich mehrerer Nachhaltigkeitskriterien bewerten, bevor wir eine Zusammenarbeit starten. Bei einem Treffen von sozialen Unternehmerinnen und Unternehmern beim Impact Hub in Amsterdam, wo es um neue, nachhaltige Wirtschaftsformen ging, hatte ich einen Schlüsselmoment. Mir wurde klar, dass das ,wie viel‘ nicht ansatzweise so wichtig ist wie das ,warum‘. Gemeinsam mit Organisationen wie EuroNatur will Space4Good einen positiven Wandel erreichen. Dafür stellen wir unsere Expertise im Bereich der Weltraumtechnologie bereit und EuroNatur bringt das nötige Netzwerk ein - Kontakte zu Menschen, die vor Ort etwas bewegen können. Das Projekt „Forest Beyond Borders“ ist eines der komplexesten, die wir derzeit haben, denn hier geht es stark darum, Organisationen und Einzelpersonen zu befähigen, Satellitenfernerkundung selbst für den Naturschutz zu nutzen. Ich sehe immer ein Lächeln auf den Gesichtern meines Teams, wenn es um EuroNatur geht. Ich würde unsere Zusammenarbeit als eine Art produktive Harmonie bezeichnen. Wir haben die gleiche Vision, unsere Natur zu erhalten und wo nötig zu regenerieren.“

Alexander Gunkel ist Gründer und Geschäftsführer von Space4Good