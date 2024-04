Wolf im Schwarzwald überfahren

Erneut ist beim Schluchsee in Baden-Württemberg ein Wolf überfahren worden. Es ist das zweite überfahrene Tier innerhalb eines halben Jahres. Besonders bitter: Die tote Wölfin war trächtig.

Aufnahme der überfahrenen Fähe im Juni 2023: Mit ihrem Nachwuchs sorgte sie für das erste Wolfsrudel in Baden-Württemberg seit über 150 Jahren. © Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Grünbrücken wie hier in Polen sind unerlässlich für die Wildtiere in unserer von Straßen zerschnittenen Landschaft. © Wilk

Deutschland ist zerschnitten von Straßen. Dies stellt für zahllose Tiere eine tödliche Bedrohung dar auf ihren täglichen Wanderungen, auch für Wölfe. Der Verkehr ist hierzulande die mit Abstand häufigste Todesursache für die Großen Beutegreifer. Im Schwarzwald nahe des Schluchsees sind innerhalb von nur vier Monaten gleich zwei Wölfe überfahren worden.

Ende Dezember wurde ein noch junger Wolf Opfer des Straßenverkehrs. Bei dem Exemplar handelte es sich um den ersten Wolfsnachwuchs im Ländle seit über 150 Jahren. Nun wurde ein weiblicher Wolf überfahren, bei dem es sich sehr wahrscheinlich um die Mutter des im Dezember getöteten Welpen handelt. Besonders tragisch: Die Fähe war erneut trächtig.

„Das ist ein herber Rückschlag für den Wolfsschutz in Baden-Württemberg“, sagt Antje Henkelmann, Projektleiterin bei EuroNatur. „Wann es erneut zu einer Rudelbildung im Land kommt, ist nun völlig ungewiss.“ Aktuell leben nur männliche Wölfe im Südwesten Deutschlands, Weibchen sind tendenziell wesentlich weniger wanderfreudig.

EuroNatur engagiert sich vor allem in Ost- und Südosteuropa für den Schutz der Wölfe. Das beinhaltet auch, dass wir uns für den Ausbau grüner Wildbrücken einsetzen, die den Unfalltod von Wildtieren nachweislich reduzieren. In Baden-Württemberg ist die Stiftung neben anderen Naturschutzverbänden am Ausgleichsfonds Wolf beteiligt. Der Fonds greift für den Fall, dass Wölfe Nutztiere gerissen haben.