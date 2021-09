Weißstörche und menschlicher Einfluss

Ein gewohnter Anblick: Ein Trupp Weißstörche sucht hinter einem Trecker, der die Erde aufwühlt, nach Nahrung. © Alper Tüydes

Kehrichtdeponien, Speiseabfälle, Plastik, Schnüre in Nester, geändertes Zugverhalten – der Weißstorch folgt dem Menschen und profitiert in vielerlei Hinsicht. Die starke Zunahme der Westpopulation wird denn auch in erster Linie auf diese Faktoren zurückgeführt. Diese Entwicklung hat aber auch ihre Schattenseiten: Störche nehmn mit der Nahrung Plastik- und Gummibestandteile auf und bringen Folien und Schnüre als Nistmaterial ans Nest, worin sich die Jungstörche verheddern.

In vier online Veranstaltungen per Zoom möchten wir uns mit Vorträgen und Diskussionen dieser Thematik widmen:



1. Europas Mülldeponien vor dem Umbau: Geht in Spanien und Portugal die Nahrungsres-

source Müll für den Weissstorch verloren? Wie reagieren die westziehenden Weissstörche?

Gibt es für sie Alternativen? (Holger Schulz, Peter Enggist)

Samstag 23.10.2021, 10-12 Uhr MEZ



2. Weissstorch Zensus 2014/2015: Bestandsentwicklung und Unterschiede zwischen Ost- und

Westziehern und mögliche Ursachen (Kai-Michael Thomsen)

Samstag 27.11.2021, 10-12 Uhr MEZ



3. Müll in der Nahrung und als Nistmaterial bei Weissstörchen (Lorenz Heer)

Samstag 22.01.2022, 10-12 Uhr MEZ



4. Zunehmende Zahl Überwinterer in den Brutgebieten (Peter Enggist)

Samstag 19.02.2022, 10-12 Uhr MEZ



Es ist geplant, die Veranstaltungen in Deutsch abzuhalten und simultan auf einem zusätzlichen Audiokanal in Englisch zu übersetzen.

Reservieren Sie sich bitte schon jetzt diese Daten, weitere Informationen werden folgen.