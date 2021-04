Neue Studie zur Wasserkraft an der Vjosa

Eine jüngst erschienene Studie stellt den hohen Wert des Vjosa-Flusssystems in Albanien als eines der wenigen verbliebenen Referenzgebiete für dynamische Auengebiete in Europa heraus. Gleichzeitig zeigt die Studie die negativen Auswirkungen auf, die Staudämme auf das Flusssystem haben können.

Die von der Universität für Bodenkultur Wien durchgeführte Studie dokumentiert über 1.100 Tier- und Pflanzenarten, die in den Auengebieten an der Vjosa und ihren Nebenflüssen vorkommen. Darunter befinden sich viele in nationalen und internationalen Gesetzen und Konventionen geschützte und gefährdete Arten, was die internationale Bedeutung dieses Naturraums unterstreicht. Die tatsächliche Anzahl der Tiere und Pflanzen ist wahrscheinlich noch höher, da die Erhebung zeitlich begrenzt war und nur eine Momentaufnahme darstellt.

In Bezug auf den geplanten Kalivaç-Staudamm bringt die Studie drei wichtige Argumente hervor, die gegen den Ausbau der Vjosa durch Wasserkraftwerke sprechen. Der Bau des Staudamms würde

einen schwerwiegenden Verlust der Artenvielfalt sowie ein lokales Aussterben verursachen, da 881 Kilometer der insgesamt 1.109 Flusskilometer abgeschnitten werden. in direkter Verletzung von unterzeichneten Gesetzen, Richtlinien und Konventionen stehen. hohe wirtschaftliche Kosten aufgrund von Sedimentationsproblemen und Verlusten im Tourismus verursachen.

Schauen Sie sich hier die Studie an.