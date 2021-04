Webinar zu Rechtsinstrumenten im Flussschutz

Um die Entwicklung der Wasserkraft in Europa rasch voranzutreiben, werden verpflichtende Rechtsverfahren und Vorgaben zur Umweltverträglichkeitsprüfung oft umgangen oder nicht korrekt umgesetzt. Internationales Recht und EU-Umweltverordnungen sind daher wichtige Instrumente, um den Bau neuer Wasserkraftanlagen zu verhindern.

In einem Webinar am Donnerstag, 29. April (14-16 Uhr), werden wir unser sogenanntes Legal Toolkit zum Schutz von Flüssen vorstellen. Zusammen mit unseren Partnern von Wetlands International Europe und ClientEarth laden wir zu einem Erfahrungsaustausch ein und beantworten Fragen zu rechtlichen Schritten gegen Wasserkraftprojekte. Das Webinar richtet sich aber nicht nur an Flusschützerinnen, sondern ist auch für Naturschützer aus anderen Bereichen relevant, die sich für die Rechtsprechung als Instrument im Umweltschutz interessieren.

Das Legal Toolkit soll Aktivistinnen und zivilgesellschaftlichen Organisationen einen Überblick über rechtliche Möglichkeiten zum Flussschutz bieten. Es gibt einen einfachen, leicht zugänglichen Überblick über die relevantesten Umweltauflagen der EU und des internationalen Umweltrechts und kann dafür eingesetzt werden, dem Bau neuer Wasserkraftprojekte in ökologisch sensiblen Gebieten entgegenzuwirken.



Melden Sie sich hier für das Webinar am 29. April an.