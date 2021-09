Zwei Studien zur Renaturierung der Save und ihrer Flussauen veröffentlicht

Zwei brandneue Studien zur Revitalisierung der Save und ihrer Auen wurden veröffentlicht und vom 19. bis 22. September im Rahmen des Projekts Sava Parks II - Freedom for Sava den wichtigsten Interessengruppen vorgestellt.

Der Schwerpunkt der Studie "Renaturierung der Save – von Brežice bis Rugvica" liegt auf einem 53 km langen Flussabschnitt, in dem viele Umweltrobleme für die lokale Bevölkerung und die Biodiversität festgestellt wurden. Dazu gehören sinkende Grundwasserspiegel, gefährdete Wasserquellen, instabile Brücken- und Gebäudefundamente und der Verlust natürlicher Lebensräume am Fluss. Die Lösung besteht darin, den Fluss innerhalb der bestehenden Dämme zu verbreitern und die Ufererosion zu aktivieren, um den Mangel an Sedimenten auszugleichen und den Grundwasserspiegel und die natürlichen Lebensräume zu regenerieren. Auf diese Weise würde ein attraktives Landschaftsbild entstehen, das das touristische Potenzial dieses Gebiets erheblich steigern würde. Die Studie wurde von der REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH (Österreich) erstellt. "Die Studie für die Sanierung der Save zeigt eine neue Perspektive für die Verbesserung des Zustands des Flusses, des damit verbundenen Grundwasserspiegels sowie für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Großraum Zagreb - alles im Einklang mit der Natur", sagt Aljosa Duplic, der Direktor des Kroatischen Instituts für Umwelt und Natur.

Im Rahmen der Studie "Sava.Restore – Verbinden von Auen für einen gesunden Auwald" analysierten Experten die Wälder von Bosut (Serbien) und Spačva (Kroatien) - insgesamt mehr als 70.000 ha Auwald. Das Gebiet leidet unter sinkendem Grundwasser, was zum Waldsterben führt. Gleichzeitig handelt es sich um ein sehr niedrig gelegenes Gebiet, das einen großen Rückhalteraum für Hochwasser bieten könnte. Wenn überschüssiges Wasser aus der Save in den Wald geleitet würde, hätte dies positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Artenvielfalt, den Hochwasserschutz und die Klimaresistenz. Diese Studie wurde von E.C.O. (Österreich) entwickelt. "Das Konzept für den Wald von Spacva-Bosut ist eine interessante Basisstudie. Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass die Probleme im Wald angegangen werden müssen. Jetzt wird es wichtig sein, dass sich alle Beteiligten weiter austauschen, um die beste Option für die Wiederherstellung des Gebiets zu finden", sagt Bojan Tubic vom öffentlichen Unternehmen Vojvodina Sume.

Zusammenfassungen der beiden Studien sind bereits öffentlich zugänglich, während die vollständigen Studien in den nächsten Wochen verfügbar sein werden.

Das Projekt wird von der Aage V. Jensen Foundation finanziert.