Ernst Paul Dörfler stellt sein neues Buch vor

Nicht nur wir Menschen haben sehr unterschiedliche partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch die verschiedenen Vogelarten. In seinem neuen Buch „Das Liebesleben der Vögel“ erzählt der Naturwissenschaftler, Autor und EuroNatur-Preisträger Ernst Paul Dörfler Geschichten aus dem „Privatleben“ unserer gefiederten Nachbarn. Am Freitag, 11. Oktober 2024 liest er in Radolfzell.

Ernst Paul Dörfler in der Elbe-Flusslandschaft. Hier wurde der Naturschützer und Autor geboren, und hier lebt er auch seit 32 Jahren wieder, in Steckby bei Zerbst. © Katja Zumpe Cover des Buches „Das Liebesleben der Vögel“ © Hanser Verlag Radolfzell. Unter dem Motto „Lachen und Lernen“ nimmt Ernst Paul Dörfler im direkten Kontakt und mit multimedialer Unterstützung sein Publikum mit auf eine Reise in die bunte Beziehungswelt der Vögel. Die Lesung zu seinem Buch „Das Liebesleben der Vögel“ findet am Freitag, den 11. Oktober 2024 um 19.30 Uhr in der Buchhandlung am Obertor in Radolfzell (Obertorstraße 7) statt. Der Eintritt kostet 12 Euro. Von der Amsel bis zum Zaunkönig durchleuchtet Dörfler die heimischen Vögel und stellt verblüffende Parallelen in Charakter und Verhalten zwischen Vogel und Mensch fest. Da gibt es treue und untreue Kandidaten, es gibt Hochstapler und Künstlernaturen, Schmarotzer und sehr friedfertige Vögel. Besonderes Augenmerk legt Dörfler auf die Vogelweibchen, die lange Zeit im Schatten der Forschung standen. Eine neue Erkenntnis: Mit dem Klimawandel ändern sich auch die Paarbeziehungen – das Treueverhalten schwindet. Insofern ist „Das Liebesleben der Vögel“ auch als Plädoyer für den Naturschutz in Zeiten des Klimanotstands zu verstehen.

Hintergrundinformationen: Das Buch: „Das Liebesleben der Vögel“ ist 2024 im Hanser-Verlag München erschienen. In seiner heiteren Art knüpft das Buch an den Spiegel-Bestseller „Nestwärme - Was wir von Vögeln lernen können“ an. Es hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Handsignierte Exemplare können bei der Lesung vor Ort erworben werden.

Der Autor: Ernst Paul Dörfler, geboren 1950 in Kemberg bei Lutherstadt Wittenberg, ist promovierter Ökochemiker. Sein Buch „Zurück zur Natur?“ von 1986 wurde zum Kultbuch der ostdeutschen Umweltbewegung. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter 2010 mit dem EuroNatur-Preis für seine besonderen Verdienste um den Schutz der Elbe-Flusslandschaft. Rückfragen:

Christian Stielow, christian.stielow(at)euronatur.org, Tel.: +49 (0)7732 – 92 72 15