Saline Ulcinj als Staatseigentum eingetragen

Formell bereits unter Schutz gestellt, sind die Hoffnungen groß, dass nun auch Maßnahmen zum Wohl der Saline und ihrer gefiederten Bewohner getroffen werden. © Janinka Lutze

EuroNatur und ihre Partner in Montenegro begrüßen die Entscheidung des Umweltministeriums und der Gemeinde Ulcinj, baldmöglichst eine gemeinsame Verwaltungsorganisation für das sensible Ökosystem der Saline Ulcinj zu gründen, die in Zukunft die Geschicke des in 2019 ausgewiesenen Naturparks leiten wird. Diese Entscheidung demonstriert endlich den politischen Willen der Regierung, nicht nur den formellen Schutz des Gebiets auf dem Papier durchzusetzen, sondern auch durch Investitionen in die Wiederherstellung und die Zukunft des Salzgartens zu investieren.

Die Verwaltung soll voraussichtlich im Oktober dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen. EuroNatur und ihre montenegrinischen Partner werden den weiteren Prozess begleiten und in unserem Sinne darauf einwirken. Kritisch könnte nämlich noch die Besetzung des Gremiums werden. Wir erwarten von der Regierung in Podgorica und der Gemeinde Ulcinj, Naturinteressen über Parteiinteressen zu stellen und die Naturparkverwaltung mit fachlich kompetentem Personal zu besetzen.