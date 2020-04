Brutrekord bei Krauskopfpelikanen

Von Frühjahrsmüdigkeit keine Spur: Die Krauskopfpelikane in der albanischen Karavasta-Lagune stecken mitten im Brutgeschäft. Ihre Anzahl ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Drohnenaufnahme der Karavasta-Lagune. Es ist das einzige Gebiet in Albanien, in dem die seltenen Krauskopfpelikane noch brüten. © Ardian Koci

Mehr als 80 Paare der bedrohten Krauskopfpelikane haben in diesem Jahr Eier gelegt. Während einige Altvögel noch auf dem Nest hocken, sind bei anderen bereits die Jungen geschlüpft. Unsere albanischen Partner von der Albanian Ornithological Society (AOS) gehen davon aus, dass bisher in rund 60 Prozent der Nester mindestens ein Junges geschlüpft ist. „85 Brutpaare sind ein Meilenstein und bereiten uns allen, die wir an der Rettung der Krauskopfpelikane in Albanien beteiligt sind, eine große Freude. Es ist die größte Belohnung für unser Engagement und unsere gute Zusammenarbeit mit den Behörden", sagt Besjana Sevo, Projektleiterin bei AOS.