EuroNatur startet Meinungsbeiträge zur Energiewende

Jegliche Form der Energiegewinnung hat Einflüsse auf unsere Umwelt - doch sie sind unterschiedlich hoch. © Dietmar Nill

Sind Atomkraft und Erdgas nachhaltige Energiequellen? Was die EU-Kommission am Silvesterabend verkündet hat, tritt nun in Kraft: Atom und Gas werden unter bestimmten Voraussetzungen als „grüne Investitionen“ eingestuft. Was wie ein schlechter Witz klingt, ist nicht der erste Irrweg der europäischen Energiepolitik.

Bereits Ende letzten Jahres haben wir ein Positionspapier herausgegeben, das aufzeigt, wie die EU die Lösung von Biodiversitätskrise und Klimakrise gleichzeitig angehen kann. Das Positionspapier markierte den Anfang unserer umweltpolitischen Kampagne RED4Nature (RED steht für Renewable Energy Directive). Wir machen uns in Brüssel stark für einen neuen zukunftsfähigen Weg des Energieverbrauchs, der wegführt von Atomkraft und fossilen Brennstoffen, der gleichzeitig aber auch andere Wege aufzeigt, als den weiteren Ausbau von Wasserkraft oder das Heizen mit Holz.

Zudem haben wir einen Blog zur RED4Nature-Kampagne gestartet. In meinungsstarken Beiträgen widmen sich unsere Projektleiterinnen und naturschutzpolitischen Mitarbeiter verschiedenen Formen der Energiegewinnung und prüfen sie auf Nachhaltigkeit. Lesen Sie hier die ersten beiden Beiträge:

1) Eine nachhaltige und grüne Europäische Union ist möglich – aber wie?

2) Warum die Save mehr braucht als nur Umweltschutz