++ Bericht zeigt großflächige Zerstörung von Ur- und Naturwäldern ++ EU-Kommission fordert von Rumänien besseren Arten- und Lebensraumschutz – Frist gestern verstrichen ++ Vertragsverletzungsverfahren wegen illegalem Holzeinschlag festgefahren ++

Die große Pyramide von Gizeh fasst 2,6 Millionen Kubikmeter. Die Menge des aus rumänischen Altwäldern entnommenen Holzes (4,7 Mio. m³) würde die Pyramide komplett einschließen. *Laut der PRIMOFARO-Studie (EuroNatur 2019) gibt es in Rumänien noch ca. 525.000 ha potenzielle Ur- und Naturwälder. © EuroNatur/Agent Green

Natura-2000-Gebiet Ceahlău-Gebirge: Dronenfoto von Holzfällerstraßen im August 2024. © EuroNatur/Agent Green

Besichtigung des Holzeinschlags im Naturpark Vanatori Neamt, ebenfalls ein Natura 2000-Gebiet, im August 2024. Einige der Baumstümpfe an diesem Standort hatten einen Durchmesser von mehr als 2,3 m. © EuroNatur/Agent Green

Radolfzell/Bukarest. Von 2021 bis 2024 wurden mehr als 4,7 Millionen Kubikmeter Holz aus rumänischen Ur- und Naturwäldern auf einer Fläche von knapp 140.000 ha entnommen. Etwa die Hälfte dieser Flächen liegen in Natura-2000-Gebieten. Das sind die schockierenden Ergebnisse eines neuen Berichts von EuroNatur, Agent Green und der Environmental Investigation Agency (EIA). „Die 4,7 Millionen Kubikmeter Edelholz, die aus den letzten Ur- und Naturwäldern geschlagen wurden, entsprechen einer LKW-Ladung Holz auf einer Strecke von Bukarest bis nach Brüssel“, sagt Gabriel Paun, Geschäftsführer von Agent Green.

Die vorherrschenden Abholzungspraktiken in den rumänischen Karpaten, auch in und rund um National- und Naturparks, sind großflächige „Pflegeschläge“ und fortschreitende „Kahlschläge“. Das Resultat sind oft weithin kahle Landschaften. Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen EU-Recht wie die FFH-Richtlinie und steht im Widerspruch zur EU-Biodiversitätsstrategie, die einen strengen Schutz der noch verbliebenen Ur- und Naturwälder in Europa vorsieht. Die Europäische Kommission hat kürzlich eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Rumänien gerichtet, weil das Land die FFH-Richtlinie nicht vollständig umgesetzt hat, und die Behörden aufgefordert, binnen zweier Monate die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Diese Frist ist gestern ausgelaufen.

„Bereits im Jahr 2020 stellte die EU-Kommission in drei verschiedenen Vertragsverletzungsverfahren fest, dass die rumänischen Forstwirtschaftspraktiken gegen die FFH-Richtlinie und damit den Schutz der Natura-2000-Gebiete verstoßen, und forderte von der rumänischen Regierung unverzügliche Korrekturen. Unser neuer Bericht zeigt jedoch, dass die gnadenlose Zerstörung seither ungebremst fortgeführt wurde. Wir erwarten daher von der neuen Europäischen Kommission, dass sie sich für einen wirksamen Schutz dieser sehr wertvollen Wälder einsetzt und den Prozess beschleunigt,“ sagt Siegmund Missall, Leiter des EuroNatur-Waldprogramms.

Das erste dieser Vertragsverletzungsverfahren gegen die rumänische Regierung wurde im Februar 2020 eingeleitet. Damit reagierte die Europäische Kommission auf eine Beschwerde von EuroNatur, Agent Green und Client Earth über die illegale Abholzung von Ur- und Naturwäldern in Natura-2000-Gebieten. Trotz erdrückender Beweise hat die Europäische Kommission den Fall nicht an den Europäischen Gerichtshof überstellt, sodass die Zerstörung unvermindert weitergeht.

Mit dem Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission fordern wir die EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall auf, entschlossen gegen die Abholzung der rumänischen Ur- und Naturwälder vorzugehen, bevor es zu spät ist.

Hintergrundinformation:

Rumänien beherbergt mehr als 500.000 Hektar Ur- und Naturwälder, mehr als jeder andere EU-Mitgliedstaat außerhalb Skandinaviens. Etwa 300.000 Hektar dieser Wälder sind nach europäischem Recht als Natura-2000-Gebiete geschützt. Diese Wälder sind für viele geschützte Arten, darunter Bären, Wölfe, Schwarzstörche, Eulen, Spechte, Fledermäuse und Käfer, aber auch für den Menschen von entscheidender Bedeutung, da sie die „Lunge Europas“ bilden.

Im April 2024 forderten die Nichtregierungsorganisationen EuroNatur und Agent Green zusammen mit mehr als 106.000 besorgten EU-Bürger:innen den damaligen EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius auf, die illegale Abholzung der Urwälder Rumäniens zu stoppen. „Retten Sie unser Naturerbe“ war das Motto einer Protestaktion vor dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel.

EuroNatur und Agent Green (Rumänien) setzen sich für den strikten Schutz der Primär- und Naturwälder in den rumänischen Karpaten ein. Für ihren jüngsten Bericht über die Abholzung der rumänischen Wälder haben sie mit der EIA zusammengearbeitet.

Kontakt:

Anika Konsek, EuroNatur: anika.konsek(at)euronatur.org, Tel: (+49) 7732 9272 26

Raluca Nicolae, Agent Green: raluca.nicolae(at)agentgreen.org, Tel: (+40) 721 51 11 25