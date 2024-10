Zwei Jahre nach der letzten BESTbelt-Konferenz in Montenegro trafen sich mehr als 80 Teilnehmende von mehr als 60 Organisationen aus fast allen Ländern entlang des Grünen Bandes 2024 in Lettland. Die paneuropäische BESTbelt-Konferenz von 14. bis 18. Oktober ermöglichte den Austausch, das wechselseitige Lernen aus Erfahrungen und insbesondere auch die Stärkung und den Ausbau der Zusammenarbeit.

Gruppenfoto der paneuropäischen BESTbelt-Konferenz 2024 an der Ostseeküste in Lettland © Jessica Bitsch

Exkursion zum BESTbelt-Projekt für die Wiederherstellung und Pflege von Küsten- und Inselwiesen am Engure-See. © Jessica Bitsch

Ein zentrales Thema der Konferenz war das EU-geförderte BESTbelt-Programm, das Kleinförderungen an Organisationen vergibt, die Projekte entlang des Europäischen Grünen Bandes durchführen. Insgesamt 26 BESTbelt-Projekte – darunter viele der 28 in der 1. und 2. Ausschreibung ausgewählten Projekte sowie einige der 21 neuen Projekte, die in der 3. Ausschreibung einen Förderzuschlag erhielten – waren auf der Konferenz vertreten und präsentierten sich und ihre Projekte der Gemeinschaft. Im Rahmen von Exkursionen wurden auch drei dieser Projekte besucht, um BESTbelt-Ergebnisse in der Praxis zu erfahren.

Weitere Präsentationen deckten eine große Bandbreite an interessanten und wichtigen Themen des Grünen Bandes Europa ab, darunter die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur, die Potentiale für grüne Jobs, Langstreckenradrouten und Weitwanderwege sowie die Aufnahme des deutschen Abschnitts des Grünen Bandes Europa in die Vorschlagsliste für UNESCO-Welterbestätten.

Die Präsentationen werden demnächst auf dieser Website abrufbar sein.