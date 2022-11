Projekt BESTbelt bietet neue Möglichkeiten am Grünen Band Europa

Partner des Grünen Bandes Europa in Ulcinj im Rahmen der BESTbelt-Konferenz © Melanie Kreutz/BUND Bayern

Eines der BESTbelt-Projekte beschäftigt sich mit einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft im serbischen Stara Planina-Gebirge. Ziel ist es, den Müll in der Landschaft deutlich zu reduzieren.

Einzelne Wanderwege, wie hier am Grünen Band Balkan, gibt es bereits. Ein durchgehender Weg von der Barentsee bis zum Schwarzen Meer ist das Ziel. © Sandra Wigger/EuroNatur

Vor 33 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen und es begann eine neue Zeitrechnung. Nicht nur für die deutsche Wiedervereinigung, sondern auch für die europäische Zusammenarbeit und Integration eröffnete sich eine einzigartige Möglichkeit. Es war auch der Start für ein ambitioniertes europäisches Naturschutzprojekt, das Grüne Band Europa, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Eisernen Vorhang in ein Band des Lebens zu wandeln. Trotz aller Rückschläge und Widrigkeiten, ist es entlang sehr langer Abschnitte des 12.500 km reichenden Grünen Bandes Europa gelungen, Natur und Biodiversität zu bewahren oder wiederherzustellen.

Seit einem Jahr unterstützt die Europäische Union das Grüne Band Europa mit dem BESTbelt-Projekt. Dabei geht es vor allem darum die lokalen Kräfte und Akteure am Grünen Band Europa zu stärken und sie dabei zu unterstützen, Biodiversität am Grünen Band noch wirkungsvoller zu schützen. In einer ersten Runde fördert BESTbelt 11 Kleinprojekte zum Schutz der Biodiversität am Grünen Band Europas von Nord bis Süd. Es folgt eine weitere Ausschreibung in 2023. In der ersten Novemberwoche haben die ausgewählten Umweltgruppen ihre Projekte auf einer Konferenz in Montenegro einem breiten Publikum aus 22 Ländern vorgestellt. Bei den Projekten am Grünen Band Europa geht es nicht nur um Naturschutz, sondern auch um grenzüberschreitende Zusammenarbeit und letztlich um europäische Stabilität und Integration. Und es geht um die Förderung von Beschäftigung in den ländlichen Gebieten des Grünen Bandes Europa, die zum Schutz der Biodiversität beiträgt.

Die BESTbelt-Konferenz diente auch der Bestandsaufnahme welche „green jobs“ es am Grünen Band Europa schon gibt und welche Potentiale es für die Schaffung neuer Beschäftigung gibt. Die Vielzahl der bereits bestehenden Jobs ist sehr ermutigend. Ein Leuchtturmprojekt für die nächsten Jahre ist ein durchgehender Wanderweg von der Barentsee bis zum Schwarzen Meer. Dieser European Green Belt Hiking Trail macht das Grüne Band Europa nicht nur erlebbar, sondern schafft am Grünen Band viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten.