Junge Braunbärin im Nationalpark Prespa illegal getötet

Eine etwa zwei Jahre alte Braunbärin wurde in einem wichtigen ökologischen Korridor zwischen Albanien und Griechenland erschossen aufgefunden.

Trauriger Anblick: das erschossene Bärenweibchen © Callisto Hinweis: Dieses Bild zeigt möglicherweise verstörende Inhalte. Bitte klicken Sie den Button, um es anzuzeigen. Bild anzeigen

Traurige Nachrichten erreichten in der vergangenen Woche unsere griechischen Partner von Callisto und NECCA (Natural Environment and Climate Change Agency): Im Nationalpark Prespa wurde eine junge Braunbärin illegal getötet. Das etwa zweijährige Weibchen wurde nahe dem Dorf Vrontero tot aufgefunden, Touristen hatten die zuständigen Behörden informiert. Eine veterinärmedizinische Untersuchung bestätigte, dass das Tier an Schussverletzungen starb.

Der Vorfall ereignete sich in einer ökologisch besonders bedeutenden Grenzregion, die die Braunbärenpopulationen Griechenlands und Albaniens miteinander verbindet. Das Gebiet gehört zudem zum Projektgebiet von LIFE DinPin Bear, einem groß angelegten Naturschutzvorhaben unter der Koordination von EuroNatur und 20 weiteren Partnerorganisationen. Ziel des Projekts ist es, den langfristigen Erhalt der Braunbärenpopulation im Dinariden-Pindos-Gebirge zu sichern, die zu den bedeutendsten Braunbärenpopulationen Europas zählt.

„Das gesamte LIFE-DinPin-Bear-Team ist tief betroffen von dieser Nachricht“, sagt Antje Henkelmann, Projektleiterin bei EuroNatur. „Wir arbeiten über Ländergrenzen hinweg daran, diese Bärenpopulation besser zu verstehen und ihren Schutz zu verbessern. Illegale Tötungen wie diese gefährden unsere Bemühungen – selbst in Schutzgebieten wie dem Prespa-Nationalpark. Jeder auf diese Weise getötete Bär führt uns schmerzlich vor Augen, wie viel Arbeit noch vor uns liegt.“

Braunbären stehen in Griechenland sowie auf europäischer und internationaler Ebene unter strengem Schutz. Dennoch zählen illegale Tötungen weiterhin zu den größten Gefahren für den Erhalt der Art in Südosteuropa. Naturschutzorganisationen und Behörden haben den Vorfall scharf verurteilt und eine umfassende Aufklärung gefordert.

Der Fall macht erneut deutlich, dass erfolgreicher Bärenschutz nicht nur intakte Lebensräume und grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfordert, sondern auch ein konsequentes Vorgehen gegen Wildtierkriminalität. Ebenso wichtig sind Maßnahmen zur Vermeidung und Entschärfung von Konflikten zwischen Menschen und Bären sowie die Förderung eines möglichst konfliktarmen Zusammenlebens mit der lokalen Bevölkerung. Der Schutz von Braunbären in Regionen wie Prespa ist entscheidend, um die ökologische Vernetzung auf dem Balkan zu erhalten und die langfristige Zukunft dieser beeindruckenden Art zu sichern.



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