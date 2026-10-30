Moore wieder vernässen: ein Modellprojekt für Polen

Wo das Wasser jahrzehntelang abgepumpt wurde, kehrt es nun langsam zurück: Auf dem Juchowo-Hof im Nordwesten Polens läuft ein Moorrenaturierungsprojekt; 90 Hektar entwässerte Torfwiesen sollen wieder vernässt werden.

Degradierte Moorflächen in Polen sollen wiederhergestellt werden; das ist gut fürs Klima, für die Artenvielfalt und für die beteiligten Landwirte. © Mariusz Simka

Der Juchowo-Hof in Nordwestpolen bewirtschaftet unter anderem Grünland auf Moorflächen, die durch die fortgesetzte Entwässerung zunehmend degradiert sind. Der Grundwasserspiegel auf den betroffenen Wiesen fällt zeitweise bis auf einen Meter unter die Oberfläche. Ziel des Projekts, das von dem auf Moorrenaturierung spezialisierten Unternehmen aeco und der polnischen Naturschutzorganisation Centrum Ochrony Mokradeł (CMOK) geleitet wird, ist es, den Wasserstand im Sommer zu heben und zu stabilisieren; von Herbst bis Frühjahr soll das Wasser so nah wie möglich an der Oberfläche stehen. Finanziert wird das Projekt, für dessen Maßnahmen die beteiligten Landwirte keine Kosten tragen müssen, über den Verkauf von Zertifikaten für die durch die Maßnahmen erzielten Emissionsreduktionen. Degradierte Moorflächen tragen zur weiteren Verschärfung der Klimakrise bei, da sie in erheblichem Umfang das klimarelevante CO 2 freisetzen.

„Die Landwirte spüren die Folgen des Klimawandels in Form von immer häufigeren und länger anhaltenden Dürren deutlich. Die Wiedervernässung von Mooren hilft dabei, Wasser auf den Flächen zu halten, sie schützt wertvolle Torfböden und reduziert CO₂-Emissionen“, sagt Mariusz Simka von CMOK. „Die Erfahrung des Juchowo-Hofs ist ein gutes Beispiel für andere Landwirte, dass Klimaschutz auch dem eigenen Betrieb nützt“, so Simka. Unterstützt wird CMOK bei diesem großflächigen Moorrenaturierungsprogramm von EuroNatur.