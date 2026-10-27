Fisch-Freundschaft

Was vor dem Klick geschah...Fotografinnen und Bildermacher erzählen die Geschichte hinter einer besonderen Aufnahme. Diesmal: eine Zufallsbegegnung unter Wasser, aus der sich fast so etwas wie eine Freundschaft entwickelte...

© Alex Basha

Nachdem ich mehrere Stunden damit verbracht hatte, vor der spanischen Küste bei Alicante Quallen zu fotografieren, wollte ich eigentlich zurück an Land. In der Nähe eines Wellenbrechers stieß ich jedoch auf einige unter Wasser liegende Strukturen, die wie kleine künstliche Riffe aussahen. Unter den Fischen, die in ihren Höhlen Schutz suchten, fiel mir das männliche Exemplar eines Variablen Schleimfisches (Parablennius pilicornis) ins Auge.

Er war beinahe vollständig schwarz, mit dunkelblauen und violetten Schattierungen; seine rötlichen Augen schienen mir zu folgen, wann immer ich näherkam. Der Fisch versteckte sich in einer der Höhlen, nur um einen Moment später seinen Kopf wieder herauszustrecken. Ich fand seinen Gesichtsausdruck amüsant, besonders wenn er mich direkt ansah.

Ich hatte das Tier bereits eine halbe Stunde lang fotografiert, als mir auffiel, dass er besonders neugierig auf meine Handbewegungen und den Unterwasserblitz meiner Kamera reagierte. So beschloss ich, etwas auszuprobieren: Ich bewegte meine Hand über die Kamera, und der Fisch richtete seine volle Aufmerksamkeit auf die Linse, die Augen weit aufgerissen und die Fühler über seinen Augen nach oben gerichtet. Ich nutzte den Moment und drückte auf den Auslöser.

In den folgenden drei Tagen kehrte ich mehrmals an dieselbe Stelle zurück. Nach und nach schien der Fisch Vertrauen zu mir zu fassen, und es gelang mir, ihn auch außerhalb der Höhlen zu fotografieren, in denen er sich normalerweise versteckte. Wenig später verschlechterten sich leider die Sichtbedingungen unter Wasser und nach vielen schönen Begegnungen musste ich mich von meinem kleinen mediterranen Fischfreund verabschieden.