EU beschließt Verbot von Bleischrot

Großer Erfolg für den Natur- und Vogelschutz in Europa: Das Europäische Parlament hat den Weg für ein EU-weites Verbot von Bleischrot freigemacht. Nach Jahren intensiver Arbeit von Naturschutzorganisationen wie EuroNatur und ihren Partnern wird damit eine der größten Quellen von Bleiverschmutzung in Europas Natur künftig beendet.

Die Hinterlassenschaften eines zweifelhaften Vergnügens. Durch das Verbot wird auch die Umweltbelastung in Feuchtgebieten durch Blei abnehmen. © Borut Stumberger

Millionen Wasservögel, darunter seltene Arten wie die Knäkente, dürften vom Verbot profitieren. © Monika Povel

Mit diesem Verbot wird die größte verbleibende Quelle von Bleiverschmutzung aus Jagd und Schießsport in Europa schrittweise ausgetrocknet. Jährlich gelangen mehr als 44.000 Tonnen Blei in die Umwelt, wodurch zahlreiche Vogelarten, vor allem Enten- und Greifvögel, aber auch aasfressende Säugetiere, gefährdet werden.

„Diese Entscheidung ist ein Meilenstein für den europäischen Naturschutz“, sagt Dr. Stefan Ferger, Programmleiter Zugvogelschutz. „EuroNatur und viele Partnerorganisationen haben sich über Jahre hinweg gemeinsam dafür eingesetzt, dass die Gefahren von Bleimunition endlich ernst genommen werden. Dass die EU nun handelt, ist ein großer Erfolg für den Schutz von Millionen Vögeln und für eine gesündere Umwelt in Europa“, so Ferger.

Trotz der Freude über das erreichte Ziel besteht weiterhin Handlungsbedarf. Das verabschiedete Verbot umfasst lediglich Bleischrot, nicht jedoch Jagdmunition in Form von Bleigeschossen. Diese stellen weiterhin eine Gefahr für Greifvögel und andere Aasfresser dar, die zum Beispiel über kontaminierte Kadaver Blei aufnehmen können und dann qualvoll verenden.