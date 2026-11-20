Was war das für ein herrlicher Spätsommer 2026! Waren Sie auch viel draußen, joggen, walken oder wandern? Vielleicht gehören Sie ja sogar zu den 97 Menschen, die ihre zu Fuß absolvierten Kilometer zugunsten von EuroNatur bei CIM med eingereicht haben - so wie einige EuroNatur-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier von ihren Erlebnissen berichten.

Vom 25. September bis 9. Oktober lief die Spendenaktion, bei dem das medizintechnische Unternehmen CIM med pro gelaufenen Kilometer 5 Euro gespendet hat. Am Ende kamen so knapp 10.000 Euro zusammen, die in den Schutz der Ur- und Naturwälder auf dem Westbalkan fließen. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben! Auch einige EuroNatur-Mitarbeiter sind in ihre Laufschuhe geschlüpft oder haben sich ihre Wanderstiefel geschnürt, um Geld zu sammeln für die alten Wälder auf dem Balkan. Hier berichten einige von ihren Erlebnissen.

Urwaldabenteuer Von Siegmund Missall, Programmleiter Waldschutz In Rumänien gibt es noch spektakuläre Urwald-Relikte, so etwa tief verborgen in den steilen Falten des Fagaras-Gebirges. Ich erkundete die Gegend für ein neues Waldschutz-Projekt von EuroNatur. Mangels Straßen kommt man da nur hinein, indem man weite Strecken zu Fuß zurücklegt – klare Sache also, dass ich meine Exkursion mit dem CIM med-Spendenlauf verbunden habe. Bei seiner Tour boten sich EuroNatur-Waldprogrammleiter Siegmund Missall teilweise spektakuläre Ausblicke. © Siegmund Missall

5.00 Uhr: Mein Wecker klingelt.

5.15 Uhr: Der Kaffee kocht.

5.30 Uhr: Ich laufe los.

Zunächst erhellt meine Stirnlampe nur einen schmalen Streifen eines von Harvestern verwüsteten Forstweges, aber mit Einsetzen der Dämmerung erkenne ich mit einem glücklichen Schauder jenseits des Baches die ersten Urwaldriesen und die Massen von stehendem Totholz, die für Urwälder so typisch sind. Im steilen Gelände sind sie bisher für die Forstwirtschaft unerreichbar geblieben. Der Forstweg endet und ein traumhaft schöner Fußpfad führt mich stundenlang durch herrlichen Buchen-Tannen-Fichten-Wald, fast in Urwald-Qualität (sogenannter old-growth forest oder Naturwald). Meterdicke Totholz-Stämme türmen sich im rauschenden Arpașu-Bach, wüst ineinander verkeilt. Der Weg ist voll mit Bärenspuren: Frische Tatzenabdrücke und blaue Kothaufen; es ist Blaubeersaison… In den alpinen Hochwiesen, kurz unterhalb der Schneegrenze, kehre ich um. Gegen 18:30 Uhr bin ich im Stockdunkeln zurück am Hotel. 26 Kilometer Fußweg habe ich zurückgelegt, das ergibt 130 Euro Spendenaufkommen! Leider zählen meine 1.500 zurückgelegten Höhenmeter nicht extra 😉

Feierabendsport vor (fast schon) kitschiger Bodenseekulisse Von Anja Arning, Leiterin Kommunikation Laufen mit persönlichem Kamerateam – das hat man auch nicht alle Tage. Als sich eine Gruppe von EuroNatur-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einem milden Septemberabend motiviert die Laufschuhe schnürt, um Kilometer für Spenden zu reißen, ist unsere Social Media Fachfrau Silvana natürlich mit Kamera-Equipment am Start. Schließlich wollen wir mit bestem Beispiel vorangehen und gemeinsam reichlich Kilometer für den guten Zweck, also unsere eigene Naturschutzarbeit sammeln – das soll die Welt sehen und uns im besten Fall nachmachen! Radolfzell gibt an diesem Abend alles: malerischer Sonnenuntergang, Schwäne wie hingetupft auf dem Wasser, der Zeppelin zieht seine Bahnen über uns. Kaum auszuhalten diese Idylle – das fand schon der Maler Otto Dix. In zwei Gruppen walken beziehungsweise joggen wir am Bodenseeufer entlang Richtung Mettnau-Halbinsel, unser Kollege Markus wandert sogar 20 Kilometer bis nach Hause. So kamen stolze 80 Kilometer und eine Spendensumme von 385 Euro zusammen.

EuroNatur joggt Sie möchten sehen, wie wir für die Urwälder des Westbalkans geschwitzt haben? Schauen Sie sich dieses kurze Video an! Durch Anklicken des Vorschaubildes wird ein Video von einer externen Quelle eingebunden. Dadurch wird Ihre IP-Adresse an den externen Server übertragen. Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. © Silvana Mielke

Der Weg ist die Zirbel Von Christian Stielow, Online-Redakteur Als ich aus der Gondel der Seilbahn steige, bin ich erstmal ernüchtert. Um mich herum wabert dichter Nebel, die Sicht liegt unter 100 Meter. Vom „fantastischen Ausblick auf das Inntal samt Innsbruck“, wie für den Zirbenweg geworben wird, keine Spur. Davon unbeirrt schalte ich die Tracking-App auf meinem Smartphone an und laufe los. Der Panoramaweg entlang der Baumgrenze auf etwa 2.000 Metern Meereshöhe zwischen Innsbrucks Hausberg, dem Patscherkofel und der Tulfeinalm ist nur gute sieben Kilometer lang, dafür jedoch sehr abwechslungsreich. Namensgeber sind die Zirbelbestände entlang des Wegs; die Bäume hier bilden einen der größten und ältesten Zirbelwälder Europas. Die Zirbe (oder Zirbel) gehört zur Familie der Kiefern, kommt neben den Karpaten nur in den Alpen vor und kann bis zu 1.000 Jahre alt werden. So alte Bäume bekomme ich nicht zu Gesicht, aber selbst die Exemplare, die nur ein Vierteljahrtausend auf der buckeligen Borke haben, sind ehrfurchtgebietend. Zusammen mit den bunt verfärbten Lärchen und zahlreichen Latschenkiefern bilden die Zirben entlang des Weges ein koniferes Artenspektrum, das ich selten zuvor so schön erlebt habe.

Schließlich lichtet sich auch der Nebel, nur um sich wenig später im fortwährenden Duell mit der Sonne erneut durchzusetzen. Dies sorgt immer wieder für bezaubernde Lichtmomente und kurze Blicke auf die spektakulären Gipfel der Nordkette. Auch die Vogelwelt entlang des Weges begeistert mich: Wintergoldhähnchen bewegen sich rastlos zwischen den Zweigen der Koniferen, Heckenbraunellen und Hausrotschwänze sind meine steten Begleiter, ein Fichtenkreuzschnabel zwitschert von einer Zirbelspitze und wohl noch nie zuvor in meinem Leben habe ich so viele Tannenhäher beobachtet. Mein Fazit: Selten war Spenden für den Naturschutz so reizvoll wie mit dieser Wanderung durch die Tiroler Alpen.

Der Häher und der Samen

Comeback auf dem "Laufsteg" Auch an Griechenlands Gestade ließ sich für die Wälder des Westbalkans spenden. © Justine Vansynghel Überglücklich, mal wieder ein paar Kilometer gejoggt zu sein: Justine Vansynghel (rechts im Bild) © privat Von Justine Vansynghel, Projektleiterin Zugvogelschutz Im April 2026 hatte ich mir beim Klettern in Slowenien den Knöchel angeknackst. Das Ganze erwies sich als schwerwiegender und andauernder als gedacht und zwang mich, im wahrsten Sinne des Wortes, den kompletten Sommer die Füße still zu halten – was mir ehrlicherweise extrem schwerfiel. Die Spendenlaufaktion nahm ich zum Anlass, nach einem halben Jahr zum ersten Mal wieder die Laufschuhe zu schnüren. Die Rahmenbedingungen hierfür waren ideal. Ich war mit meinem Freund und seiner Familie im Griechenlandurlaub und so traute ich mich, eingerahmt von meinem Liebsten und seiner Schwester, die ersten Joggingschritte zu gehen. Es ging wunderschön am Strand von Theologos (im Südwesten der Insel Thasos) entlang, das Sonnenlicht reflektierte auf dem Meer. Gerne wäre ich wie einst der berühmte Läufer von Marathon 42 Kilometer gelaufen, aber das war angesichts meiner langen Rekonvaleszenz völlig utopisch. Stattdessen hat es „nur“ für ein Zehntel der Strecke gereicht, aber auch diese wenigen Kilometer haben mich nach meiner langen Zwangspause sehr glücklich gemacht. Und es hat mich gefreut, zumindest einen kleinen Beitrag für die Urwälder des Westbalkans geliefert zu haben.