Wie Waldschützerinnen und Forstwissenschaftler mit wissenschaftlichen Methoden und großem Einsatz die letzten Naturwälder des Balkans retten wollen.

Ein Wettrennen gegen die Zeit © Anja Nieden Als ich Mitte Juni dieses Jahres nach Montenegro aufbrach, waren Vorfreude und Spannung groß, denn ich hatte noch nie in meinem Leben einen Urwald betreten. Ziel der Reise war der Gebirgskamm Zeletin (von zelen = grün) in Montenegro. Dort sollte ein Workshop im Rahmen des Projekts „Forests Beyond Borders“ zur Rettung der letzten Ur- und Naturwälder auf dem Balkan stattfinden.

Für dieses Projekt hatte Siegmund Missall, Programmleiter Waldschutz bei EuroNatur, ein internationales und hochkarätiges Expertenteam aus Forstwissenschaftlerinnen, Waldschützern und Kartografen gewinnen können. Diese renommierten Fachleute – viele davon von der Czech University of Life Sciences (CZU) – würden unsere Partnerorganisationen vom Westbalkan in einer wissenschaftlich fundierten Methode zur Erfassung von Ur- und Naturwäldern schulen – ein wichtiger Schritt, um diese wertvollen Ökosysteme langfristig unter Schutz stellen zu können.

Ich lernte auf dieser Reise nicht nur etwas über Auerhuhnkot und Bärenspuren, sondern erhielt auch faszinierende Einblicke in die Altersbestimmung von Bäumen oder die verschiedenen Verfallsstadien von Totholz. Und ich bekam ein Gefühl dafür, wie fragil die Situation der letzten Urwälder des Westbalkans ist. Denn die Zeit für ihre Unterschutzstellung drängt; an vielen Stellen stießen wir bereits auf Waldzerstörungen…



Die letzten wilden Wälder aufspüren Nach der Ankunft in Podgorica wurden meine Kollegin Cornelia Mähr und ich von Bojan Zeković, einem Mitarbeiter unserer montenegrinischen Partnerorganisation CZIP, abgeholt. Bojan war für die Organisation des Camps vor Ort verantwortlich. Schon die knapp zweistündige Fahrt nach Andrijevica am Fuße des Berges Zeletin zeigte die Gegensätze des Landes: mediterrane Vegetation, der durch Infrastrukturmaßnahmen veränderte Flusslauf der Morača, und schließlich die Bergregionen von Bjelasica. Dort entsteht derzeit das größte Skigebiet Montenegros – trotz unsicherer Schneelage in Zeiten des Klimawandels. Aufgestapelte Wasserrohre für Schneekanonen, Wochenendhäuser, Hotels, neue Straßen und Baustellen prägen schon jetzt das Bild und geben einen Vorgeschmack darauf, wie sich die Landschaft hier bald noch stärker verändern könnte.



Radmilo Šoškić kennt den Wald wie seine Westentasche. © Anja Nieden Gleich zu Beginn des Camps machten wir eine unschöne Erfahrung mit Holzfällern. Auf der Landstraße nach Zeletin, wo das Feldtraining stattfinden sollte, bog ein Holztransporter ein und drängte sich mitten in unseren Konvoi. Obwohl nichts weiter passierte, wirkte das Ganze wie eine bedrohliche Machtdemonstration.

Im Weiler Katunište (Katun = Alm) bogen wir von der Hauptstraße ab, um Radomil Šoškić, den Vater von Marija Šoškić Popović von unserer montenegrinischen Partnerorganisation CZIP abzuholen. Marija war in der Gegend aufgewachsen, hat sich dann für ein Biologiestudium entschieden; ihr Vater lebt noch heute dort. Er sollte unser Führer durch die Wälder rund um den Zeletin sein.

Die ausgewaschenen Forstwege stellten Fahrer und Autos vor Herausforderungen. © Anja Nieden Von Katunište aus holperten wir über steile, ausgewaschene Forstwege und enge Serpentinen bergauf. Während der Wagen über Schlaglöcher und Steine rumpelte, geriet mein wirklich seefester Magen hier im Gebirge fast an seine Grenzen. Immer wieder mussten wir anhalten: ein überhitzter Motor, ein verlorener Auspuff oder ein festgefahrenes Fahrzeug sorgten für Verzögerungen.

Während wir langsam die Berge emporruckelten, erzählte unser Fahrer Bojan vom Leben im Zeletin, von Dörfern, die leer stehen, von jungen Menschen, die weggehen, von einer Landschaft, die langsam sich selbst überlassen wird – und gerade dadurch anfälliger wird für Ausbeutung. Früher konnten die Einheimischen aus Katunište selbst Konzessionen für Holzschlag im kleinen Stil erwerben, um ihren Eigenbedarf zu decken und ein kleines Einkommen zu generieren. Heute verdienen große Forstfirmen, die massive Holzeinschläge betreiben – und damit den Unmut der lokalen Bevölkerung hervorrufen.

Im Wald: Schönheit und Bedrohung Spuren der „Zivilisation“: illegal abgeladener Müll in einem ausgedünnten Waldstück © Anja Nieden Als wir oben ankamen, bot sich uns ein erschütterndes Bild: Container der Forstarbeiter, Müll, aufgewühlter Boden, abgesägte Baumstümpfe. Mittendrin mahnte ein Kreuz aus frischen Holzplanken, wie gefährlich der Holzeinschlag auch für die Arbeiter sein kann. An diesem trübseligen Ort ließen wir die Autos stehen und wanderten auf der steinigen Forststraße weiter bergauf. Plötzlich sahen wir große Abdrücke im Matsch. Hier war ein Bär den Berg hinunter geschlittert. „Die waren vor drei Tagen noch nicht da“, staunte Bojan.

Wir verließen den Forstweg und traten in den Wald hinein. Es war erstaunlich: Nur wenige Meter neben der öden Forststraße war der Wald noch intakt. Es wurde angenehm kühl. Die Luft roch nach Erde, Harz und Nadeln. Der Boden war auf einmal weich und federnd. Dicke Flechten hingen von den Ästen. Wir hörten Rotkehlchen und eine Mönchsgrasmücke. Gelegentlich rief ein Kuckuck aus dem Wald.

Rhiannon Gloor und Dr. Martin Mikoláš von der CZU erklären die Methode der Waldkartierung. © Karol Kalisky

Lernen, genau hinzusehen Das Maßband hat eine spezielle Skala, die den Durchmesser des Stammes anzeigt. © Solutions4You Auf einer kleinen Lichtung angekommen und nach einer kurzen Erklärung der Methodik ging es endlich richtig los: Mit Kernbohrern, speziellen Maßbändern und der QField-App für die Geodaten wurden Baumarten und -durchmesser, Menge, Dicke und Arten von Totholz, die vorkommenden Spezies sowie menschliche Eingriffe, die Dichte des Blätterdachs und geographische Besonderheiten erfasst. Ziel ist es, den Wald systematisch zu bewerten und anhand definierter Kriterien zwischen Wirtschaftswald, Naturwald und Urwald zu unterscheiden. Eine erste grobe Schätzung ergab: Hier handelte es sich um einen Naturwald – nah an der Forststraße und dicht an den Markierungen der Waldarbeiter. Würde dieser Wald bald auch den Kettensägen zum Opfer fallen?