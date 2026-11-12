Im Einsatz für das Phantom des Waldes

Vor 20 Jahren begann ein kleines Team von Luchsschützerinnen und -schützern mit ihrer Arbeit in Südosteuropa. Das Balkan Lynx Recovery Programme wurde aus der Taufe gehoben. Seither konnten die engagierten Frauen und Männer einiges erreichen, doch nach wie vor ist der Balkanluchs akut gefährdet.

Pioniere des BLRP: Manuela von Arx (Stiftung KORA), Dime Melovski und Aleksandar Stojanov (MES) im Gründungsjahr 2006. Viele der Menschen, die das Programm damals gestartet haben, engagieren sich bis heute für den Schutz des Balkanluchses. © Urs Breitenmoser Vor 20 Jahren glich der Balkanluchs einem Phantom. Zwar war bekannt, dass diese seltene Unterart des Eurasischen Luchses in den Wäldern des Balkans lebt, doch über ihre Ökologie wusste man kaum etwas. Sichtungen waren eine Seltenheit, wissenschaftliche Daten praktisch nicht vorhanden. Als Forscherinnen und Naturschützer begannen, systematisch nach dem scheuen Beutegreifer zu suchen, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen: Schätzungen zufolge lebten weniger als 50 Tiere in freier Wildbahn. Angesichts dieser alarmierenden Situation schlossen sich Naturschutzorganisationen aus den Verbreitungsländern des Balkanluchses und internationale Partner zusammen. 2006 gründeten sie das Balkan Lynx Recovery Programme (BLRP). Heute, zwanzig Jahre später, setzt sich das Programm noch immer für das Überleben einer der seltensten Katzen Europas ein - teilweise mit denselben Menschen, die von Anfang an dabei waren.

Was hat das BLRP in zwei Jahrzehnten erreicht? 20 Jahre Monitoring mit Kamerafallen und Telemetrie haben entscheidende Erkenntnisse über den Balkanluchs geliefert. Für das Besendern einzelner Tiere setzt das BLRP spezielle Kastenfallen ein. Ein besonderer Moment für das Team. © Sebastian Kennerknecht © Sebastian Kennerknecht Der größte Erfolg des Programms liegt im enormen Wissenszuwachs über den Balkanluchs. Vor 20 Jahren war nicht einmal sicher, ob die Population überhaupt noch existierte. Heute wissen wir, wo der Luchs vorkommt, welche Gebiete besonders wichtig für seine Fortpflanzung sind, welche Arten er als Beute bevorzugt und welche Lebensräume er benötigt. Möglich wurde dies durch jahrelange und intensive Feldarbeit. Grenzüberschreitend koordinierte Kamerafallen-Erhebungen und das Monitoring besenderter Tiere haben wertvolle Einblicke in das Leben des Balkanluchses geliefert. Aus einzelnen Spuren im Schnee und seltenen Sichtungen ist Schritt für Schritt ein immer klareres Bild entstanden. Gleichzeitig arbeitet das BLRP kontinuierlich daran, das Management von Schutzgebieten zu verbessern und die Vernetzung wichtiger Lebensräume des Balkanluchses zu stärken. Die im Rahmen des Programms erhobenen Daten aus Forschung und Monitoring haben zur Ausweisung bedeutender Schutzgebiete beigetragen, darunter der Nationalpark Shebenik, der Naturpark Korab-Koritnik und der Naturpark Munella in Albanien, der Nationalpark Shar-Gebirge in Nordmazedonien sowie der Nationalpark Bjeshkët e Nemuna im Kosovo. Darüber hinaus unterstützte das Programm die Entwicklung und Überarbeitung von Managementplänen, den Kapazitätsaufbau bei den zuständigen Institutionen sowie die Identifizierung wichtiger Wildtierkorridore.

Die ausgedehnten Wälder des Nationalparks Mavrovo gehören zu den wichtigsten Rückzugsräumen des Balkanluchses. Hier findet die scheue Wildkatze noch jene ungestörten und vernetzten Lebensräume, auf die sie zum Überleben angewiesen ist. © Sebastian Kennerknecht Ein wichtiger Grund dafür, dass das Programm über zwei Jahrzehnte hinweg erfolgreich arbeiten konnte, ist das Vertrauen, das vor Ort aufgebaut wurde. Lokale Behörden, Ranger, Landwirtinnen und Bauern sowie Jagdgemeinschaften sind heute wichtige Partner des Luchsschutzes. Ihre Unterstützung ist entscheidend für den Erhalt einer Art, die große Lebensräume benötigt und sich nicht an Ländergrenzen hält. Von Beginn an spielte auch Umweltbildung eine zentrale Rolle. Die persönliche Einstellung gegenüber Wildtieren verändert sich nicht von heute auf morgen. Umso wichtiger ist es, Menschen verschiedener Generationen und Interessengruppen einzubeziehen. Bei vielen Bewohnern und Bewohnerinnen vor Ort ist das Verständnis für die ökologische Bedeutung des Balkanluchses heute deutlich größer als noch vor einigen Jahren. Das trägt dazu bei, die Akzeptanz für Schutzmaßnahmen zu stärken.

Das BLRP ist mit 20 Jahren eines der längsten laufenden Naturschutzprogramme auf dem Balkan. Diese 20 Jahre waren nur möglich durch den Einsatz von vielen engagierten Menschen, die nie aufgehört haben an eine Vision zu glauben, in der der Balkanluchs auf dem Balkan überlebt und das nicht nur heute oder morgen, sondern auch in den kommenden 50 oder 100 Jahren. Lisa Leschinski, Projektkoordinatorin BLRP bei EuroNatur

Von der Strategie zur Umsetzung Luchs-Experten wie Aleksandar Perović aus Montenegro kamen auf der CMS COP15 zusammen, um die regionale Strategie zur Rettung des Balkanluchses vorzustellen und zu begrüßen. © Iskra Stojanova Zu den jüngsten Erfolgen des Programms zählt ein wichtiger Schritt auf internationaler Ebene: 2024 wurde der Balkanluchs in die Bonner Konvention zum Schutz wandernder Tierarten aufgenommen. Mehrere Staaten hatten den Antrag gemeinsam eingebracht, um den Schutz des Luchses auf dem Balkan zu stärken. Parallel dazu entwickelten das BLRP, Vertreterinnen und Vertreter von verantwortlichen Behörden, und internationale Fachleute die „Verbreitungsweite Strategie zur Rettung und Erhaltung des Balkanluchses“. Auf der diesjährigen Vertragsstaatenkonferenz der Bonner Konvention wurde die Strategie offiziell verabschiedet - ein bedeutender Meilenstein für den grenzüberschreitenden Schutz des Balkanluchses. Diese Erfolge machen Mut. Sie schaffen die Grundlage für bessere Schutzmaßnahmen, stärken die Zusammenarbeit in der Region und erhöhen die Chancen für das langfristige Überleben der Population. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Der Balkanluchs ist auf große, zusammenhängende und möglichst ungestörte Waldgebiete angewiesen. Solche Lebensräume geraten jedoch durch den Ausbau der Infrastruktur, die zunehmende menschliche Nutzung und einer damit verbundenen Aufweichung von Schutzgebietsgesetzen immer stärker unter Druck. Neben dem Verlust und der Fragmentierung von Habitaten stellt auch die illegale Tötung von Tieren eine Herausforderung für den langfristigen Erhalt des Balkanluchses dar, weshalb stärkere gesetzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um die Zukunft dieser und vieler weiterer Arten zu sichern. Auch die genetische Situation der Balkanluchs-Population muss verbessert werden. Da die Population sehr klein und isoliert ist, pflanzen sich nahe verwandte Tiere zwangsläufig miteinander fort. Dies kann die Widerstandsfähigkeit der Population gefährden und zu Krankheiten und Missbildungen führen. Daher plant das BLRP Maßnahmen, um die genetische Vielfalt der Population langfristig zu stärken. Die mögliche Unterstützung durch Tiere aus benachbarten Populationen könnte dazu beitragen, den Genpool zu erweitern und das Überleben des Balkanluchses zu sichern.

Wer steht hinter dem Programm? Das BLRP wird gemeinsam von MES aus Nordmazedonien, PPNEA aus Albanien sowie ERA aus Kosovo umgesetzt. Wissenschaftliche Unterstützung erhält das Programm von der Stiftung KORA aus der Schweiz, die Gesamtkoordination liegt bei EuroNatur. Getragen wird das Programm jedoch von weit mehr Menschen als den Projektteams allein: Rangerinnen und Ranger, Freiwillige, Jagd- und Landwirtschaftsgemeinschaften sowie lokale Behörden leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz des Balkanluchses. Ohne ihr Engagement wäre diese 20-jährige Geschichte nicht möglich gewesen.